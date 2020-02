Ile Maurice: PNQ sur le métro - Les plans de 2013 montrent bien un passage en hauteur à Barkly

«Il n'y avait pas de structure surélevée de Vandermeersch à Barkly. Il a toujours été question que l'alignement soit au sol là-bas.» C'est ce qu'a répliqué le ministre du Transport et du Métro léger au leader de l'opposition lors de la Private Notice Question (PNQ), hier, lundi 24 février. Une PNQ axée sur le premier accident mortel impliquant le tram et le motocycliste Yannick Permal, dimanche.

Cela, alors qu'Arvin Boolell croit savoir que le plan original préparé en 2012-2013, sous le gouvernement de Navin Ramgoolam, a été modifié sur le site en question. «Soit des informations fausses sont en train d'être communiquées au ministre, soit lui-même il le fait délibérément», a fait valoir le leader de l'opposition. La raison pour laquelle il insiste pour qu'Alan Ganoo dépose une copie du plan original au Parlement.

Qu'en est-il au juste ? Nous avons sollicité Anil Bachoo, à l'issue de la PNQ, hier. L'ex-vice-Premier ministre (VPM) et ministre des Infrastructures publiques - qui était en poste lors de la conception initiale du projet alors appelé le métro léger - est catégorique : «Alan Ganoo induit le Parlement en erreur. Je maintiens ce que j'ai dit dans une interview à Weekly en septembre 2017, à savoir que l'alignement du métro devait être surélevé à La Butte et à Résidence Barkly.»

Structure surélevée

Nous avons en effet retrouvé l'entrevue réalisée par Touria Prayag et qui accompagnait à l'époque un dossier sur les modifications apportées aux plans de 2013 du métro par le gouvernement Jugnauth. Un dossier intitulé «The metro project route : Truth, lies and documentary proof» (voir Graph 1 & 2 en illustration) - et réalisé par Iqbal Khan et Shanda Moorghen.

Photos à l'appui, cet article soutient que la structure devait être surélevée à partir de Beau-Bassin, en passant à l'arrière de la poste, jusqu'à Hugney (sic). Précisant que «the entire track would have passed above the Barkly area according to the 2013 plans».

Par ailleurs, dans un article signé par Anil Bachoo lui-même et publié dans nos colonnes le 8 août 2017, ce dernier compare le Metro Express au métro léger du gouvernement Ramgoolam. Il écrit : «Le projet présenté par Pravind Jugnauth est entièrement basé sur l'alignement horizontal, c'est-à-dire le planar view alignment préparé par le gouvernement précédent. Ils viennent de rebaptiser le projet et ont supprimé presque tous les passages des trains en hauteur.»

Dans le même texte, l'ex-VPM confie également que «le gouvernement actuel a supprimé des travaux qui devaient permettre (... ) de sécuriser le corridor avec des clôtures pour maintenir la sécurité des usagers de la route... »

Alanna Ganoo présente dans l'hémicycle

L'une des filles du ministre Ganoo était présente dans les rangs habituellement réservés aux conseillers ou préposés officiels des ministères ou parapublics, au sein de l'hémicycle, hier. Interrogée pour savoir en quelle capacité elle s'y trouvait, Alanna Ganoo, avocate de profession et active au n°14 (Savanne-Rivière-Noire), circonscription de son père, n'a pas répondu à notre question. Pas de réponse non plus du service de presse du ministre du Transport et du Light Rail.