Togo: "L'heure n'est pas au découragement, la lutte continue"

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a rendu publics dans la précipitation, le dimanche 23 février 2020, aux environs de minuit, les résultats provisoires de l'élection présidentielle dont le premier tour s'est déroulé le samedi 22 février 2020.

La Commission attribue à Gnassingbé Essozimna Faure, le score de 72, 36 % de suffrages et le déclare provisoirement élu.

Ce score fantaisiste, manifestement fabriqué, a été préparé par la violence et la fraude sans compter un cadre électoral et institutionnel fortement partisan et antidémocratique, l'utilisation illégale des moyens de l'Etat par le candidat du parti au pouvoir, la rétention du financement public de la campagne des candidats de l'opposition.

En outre, des accréditations ont été refusées ou retirées à des observateurs nationaux et internationaux sérieux et crédibles.

Sur toute l'étendue du territoire national, les populations ont assisté à des bourrages d'urnes, à la falsification des procès-verbaux et à des voies de fait contre les délégués de l'opposition dans les centres et bureaux de vote.

Il s'agit, ni plus ni moins, d'un nouveau coup de force électoral perpétré sans la moindre retenue, exactement comme en 1998, 2003, 2005, 2010 et 2015, par le RPT/UNIR, accoutumé aux pratiques électorales iniques et discriminatoires et aux violations délibérées de la Constitution et des lois, pour se maintenir au pouvoir.

L'ANC dénonce fermement cette volonté du pouvoir RPT/UNIR, de réduire l'élection, expression de la volonté du Peuple et fondement de toute démocratie, à de simples formalités administratives et médiatiques.

L'ANC condamne la forfaiture et l'imposture de la CENI, qui viole son serment en proclamant des résultats provisoires taillés sur mesure.

L'ANC remercie une fois encore, ses militants et sympathisants. L'heure n'est pas au découragement.

L'ANC rappelle aux populations que l'élection n'est qu'une étape de la lutte.

La lutte continue.