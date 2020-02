Tunisie: Volleyball | Calendrier de la 2e phase du championnat ESS-EST - Sans transition

Coup d'envoi : 29 février.

A peine le rideau est tombé sur la phase initiale du championnat national, la Ftvb a procédé à l'établissement du calendrier de la seconde phase play-off et play-out.

Ainsi, le plus dur de l'épreuve commencera ce samedi. Chaque victoire aura son pesant d'or, alors que la moindre défaite pourrait perturber la marche du perdant dans la course au titre ou celle pour le maintien.

Les six prétendants pour la couronne se rencontreront en aller et retour. Au total, dix journées et trente rencontres. Un seul décrochera le gros lot dans une date qui ne dépassera pas mi-avril.

La tenante du titre, Espérance de Tunis, aura un début extrêmement difficile. Elle sera, une semaine après, de retour à Sousse pour affronter l'Etoile du Sahel. Un choc déjà pour commencer. Ensuite, l'EST effectuera un second voyage de suite pour rencontrer le Club Sfaxien. Un duo au summum de sa forme et sérieux rival pour le sacre final.

Pour la phase du maintien, elle devrait s'achever au plus tard avant la fin du mois de mai. L'équipe qui terminera dernière sera reléguée. Celle classée en avant-dernière position jouera les barrages face à la deuxième équipe au classement final de la Nationale B.

Play-off

1ère j samedi 29 février : ASM-CSS/COK-SSBS/ESS-EST

2e j samedi 7 mars : CSS-EST/SSBS-ESS/ASM-COK

3e j mercredi 11 mars : COK-CSS/ESS-ASM/EST-SSBS

4e j samedi 14 mars : CSS-SSBS/ASM-EST/COK-ESS

5e j mercredi 18 mars : ESS-CSS/EST-COK/SSBS-ASM.

Play-out

1ère j samedi 29 février : ASH/TAC/MSB-CSHL/USTS-ASTS

2e j samedi 7 mars : TAC-ASTS/CSHL-USTS/ASH-MSB

3e j mercredi 11 mars : MSB-TAC/USTS-ASH/ASTS-CSHL

4e j samedi 4 avril : TAC-CSHL/ASH-ASTS/MSB-CSHL

5e J Jeudi 9 Avril : Usts-TAC/Asts-Msb/Cshl-Ash