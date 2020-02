Tunisie: Mêmes causes, mêmes effets - La JSK s'enfonce

Les Aghlabides ont encore raté le coche.

Les protégés de Mhamdi s'inclinent pour la énième fois et reproduisent les mêmes erreurs. La tension dans les milieux sportifs à Kairouan est palpable en raison de la mauvaise prestation de la Chabiba au cours des dernières rencontres. Les camarades de Dahnous ont raté leur match contre le CSS (1-2). Leur rendement fut modeste.

Dès l'entame de la rencontre, les Kairouanais ont commis les mêmes bévues en défense. Ils ont ensuite cherché à réagir mais les Salhi et Ameur ont été incapables de concrétiser leurs actions. Néanmoins à la 13', la JSK a réussi à égaliser suite à un effort de Salhi qui sert Louay Dahnous dans les 16 mètres. Ce dernier ne rate pas son tir. On s'attendait à une amélioration du jeu mais les Dahnous, Salhi et Ameur ont tergiversé.

Le maillon faible !

Après la pause, Mhamdi lance Bouguerra et Hamza pour apporter plus de solutions en attaque. Sauf que c'est le CSS qui profite des maladresses adverses Le malheureux Anas Sassi fera le reste (faute de main). L'arbitre décrète un penalty pour les visiteurs. La suite est poussive pour la JSK. Les joueurs sont touchés moralement. L'ensemble est trahi par une tactique défaillante. En effet, la Chabiba opta pour une défense à quatre, deux pivots Abboud et Romdhani, le régisseur Ameur, ainsi que Salhi et L. Dahnous en pointe. Avec ce système, tout le jeu de la JSK est devenu brouillon. Ce qui a permis à la défense du CSS d'annihiler les nombreuses longues balles en direction de Salhi, perdu dans un système ambigu. Et au coach Rafik Mhamdi d'expliquer : «Nous sommes satisfaits du rendement du groupe mais pas du résultat. Je suis déçu par les décisions de l'arbitre qui a faussé le résultat du match suite au penalty sifflé. Nous méritons la parité»

La Chabiba a du pain sur la planche pour renouer avec la victoire. L'avenir s'annonce cependant flou puisque ce n'est pas avec ce jeu-là que les Aghlabides pourront se mettre à l'abri !