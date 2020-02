Tunisie: L'émir du Qatar entame sa visite officielle en Tunisie - Coopération économique et consolidation des relations bilatérales

Le cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, émir du Qatar, a entamé, hier, sa visite officielle en Tunisie qui se poursuit aujourd'hui, dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays. Une visite officielle qui intervient à l'invitation du président de la République, Kaïs Saïed, qui a reçu, hier après-midi, l'émir du Qatar à l'aéroport Tunis-Carthage accompagné d'une délégation de haut niveau qui comprend notamment le vice-Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances.

Le programme de visite comprend une réunion entre le président de la République et l'émir du Qatar, suivie d'une séance de travail élargie entre les délégations des deux pays au cours de laquelle les relations de coopération et les moyens de continuer à les soutenir et à les valoriser dans les domaines prioritaires seront discutés. Ces domaines ne sont autres que l'économie, l'investissement et la coopération sécuritaire entre les deux pays, d'autant plus que la délégation qatarie comprend des hommes d'affaires et des investisseurs intéressés par plusieurs opportunités en Tunisie.

Arrivé à Tunis, l'émir du Qatar a déclaré aux médias que cette visite sera «exceptionnelle», soulignant l'histoire et l'importance des relations bilatérales entre les deux pays.

En effet, une réunion a été tenue, hier, entre le président de la République Kaïs Saïed, cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, émir du Qatar, au Palais de Carthage portant notamment sur la nécessité de consolider la coopération économique entre les deux pays.

Des opportunités d'emploi au Qatar au profit des Tunisiens, notamment dans le domaine de la sécurité, ont été également évoqués alors que le pays s'apprête à organiser en 2022 la Coupe du monde de football, ce qui nécessite la mobilisation d'une main-d'œuvre et d'employés qualifiés.

«Cette visite reflète la volonté commune de faire avancer les relations bilatérales et de renforcer la coopération entre les deux pays», affirme la présidence de la République dans un communiqué.

Notons qu'il s'agit de la troisième visite de l'émir du Qatar en Tunisie ces trois dernières années. La dernière remonte au mois de mars 2019 dans le cadre de sa participation aux travaux du Sommet arabe tenu à Tunis. Il est à rappeler également qu'à l'issue de la réunion élargie de la 7e session de la Haute commission mixte tuniso-qatarie, dix accords et mémorandums d'entente ont été signés, en mars dernier, entre la Tunisie et le Qatar. Ces accords portaient sur plusieurs domaines dont la culture, le transport, le développement technologique et le tourisme.