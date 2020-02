Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense tient une réunion

Khartoum — Le Conseil de Sécurité et de Défense, dirigé par le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a tenu Lundi une réunion au Palais Républicain.

Le Membre et Porte-parole du Conseil Souverain, Mohamed Sulaiman Al-Faki, a déclaré que la réunion avait entendu un Rapport des Dirigeants de Police sur les Evénements de Jeudi dernier et les Nombreuses Blessures qui en ont résulté parmi les Citoyens et les Policiers.

Il a souligné la Formation de Comités d'Enquête sur ces Incidents, indiquant que ces Comités publieront leurs Rapports dans une Semaine.

Al-Faki a déclaré que le Briefing a révélé que les Evénements étaient très Importants et auraient pu Entraîner de Graves Conséquences, ajoutant que ces Incidents représentaient un Défi Majeur qui a été surmonté avec Succès.

Il a indiqué que le Conseil de Sécurité et de Défense avait également examiné un Rapport Détaillé sur la Détection d'une Cellule dans l'Est du Nil et les Armes Saisies.

Il a souligné que le Conseil de Sécurité et de Défense avait ordonné au Ministère de l'Intérieur de vérifier les Passeports Accordés aux Etrangers au cours de la Période Ecoulée et d'Enquêter sur les Violations à cet égard au Niveau des Passeports Diplomatiques et Ordinaires et de soumettre un Rapport, sur cette Question.