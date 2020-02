Ile Maurice: Saisie de drogue après une course-poursuite - Liberté conditionnelle refusée

Après son arrestation hier, Antony Emmanuel L'Intelligent a comparu devant la cour de Moka ce mardi 25 février. Une accusation de «drug traficking: possession of cannabis for the purpose of selling» a été logée contre lui et il a été reconduit en cellule policière. Sa prochaine comparution est prévue pour le 3 mars prochain.

Pour rappel, le suspect a été arrêté après plusieurs jours de surveillance et une course poursuite hier. A un moment, le chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre. Lors de la fouille du véhicule accidenté, les policiers sont tombés sur deux paquets enveloppés de plastique et de scotch contenant 1kg56 grammes, soupçonnés d'être du cannabis d'une valeur de Rs 633 600.

Antony Emmanuel L'Intelligent a retenu les services de Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary et donnera sa version des faits ce vendredi.