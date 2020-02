Ile Maurice: Accident mortel à Goodlands - Anaïs Laval, «Comment vais-je vivre sans lui avec mes petits»

Il laisse derrière lui son épouse et deux enfants en bas âge. Jean Francis Gino Laval, 34 ans et habitant cité Ste-Claire, Goodlands, a péri dans un accident de la route hier matin. Une collision a eu lieu entre le véhicule qu'il conduisait et deux autres voitures, dont un taxi, au bypass de Goodlands vers 6 heures. Plusieurs personnes ont aussi été blessées et transportées à l'hôpital.

Anaïs Laval, l'épouse de Jean Francis Gino Laval, est encore sous le choc et n'arrive pas à croire qu'elle a perdu son époux âgé de 37 ans. «Comment vais-je faire pour vivre sans lui avec mes petits? C'est mon époux qui travaillait pour nourrir notre famille. Il était soudeur et faisait des 'courses' dans sa nouvelle voiture. Il venait de recevoir le véhicule comme présent», explique-t-elle.

L'habitante de Goodlands ajoute que c'est vers 6 heures qu'elle a appris que son époux était impliqué dans un accident de la route. «Je n'ai pas pu me rendre sur place car je devais m'occuper de mes deux fils en bas âge. C'est ma belle-sœur et mon beau-père qui m'ont appris son décès.»

Jean Francis Gino Laval était au volant d'une Toyota Corolla bleue et revenait d'une soirée en discothèque. La voiture s'est retrouvée coincée entre le taxi, une Toyota noire que conduisait un habitant de Goodlands, âgé de 55 ans et une Nissan March, véhiculée par un homme de 50 ans et habitant aussi la région.

Le Service d'aide médicale d'urgence s'est rendu sur les lieux et le médecin n'a pu que constater le décès du trentenaire. Ce dernier a ensuite été transporté à l'hôpital Jeetoo à des fins d'autopsie.

Six passagers, âgés entre 22 et 52 ans, se trouvaient dans le taxi. Ils sont tous des habitants de Goodlands. Ces derniers ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins en compagnie des deux conducteurs. Cinq d'entre eux ont été admis, alors que l'alcotest pratiqué sur les deux quinquagénaires s'est révélé négatif.

Nous avons également rencontré le frère du conducteur de la voiture Nissan March. Il a indiqué que son frère a eu une fracture au bras. «Il a aussi des blessures internes au ventre car il saigne. Il devra subir une intervention chirurgicale.»

En chiffres

17C'est le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année, dans 15 accidents mortels.