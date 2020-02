Sénégal/Guinée: Diouf, Zokora, Kader Keita - Des stars annoncées pour un match caritatif

« Un match, une Cause ». C'est le projet qui a rassemblé lundi à Conakry organisateurs et presse en marge d'une conférence de presse de lancement.

Il s'agit d'un match de gala qui a pour but de mettre le football au service de la cause sociale. D'après SportFever Management, agence de management sportif et organisatrice de l'événement, c'est « un concept qu'on veut faire durer éternellement si possible et qu'on souhaite réaliser une fois par an« .

Pour cette première, la cause de la femme, son émancipation et son éducation sont au coeur. Les fonds de la rencontre de gala seront reversés à l'ONG African Initiatives For Women (AIW).

Le match opposera le 5 avril à Conakry les légendes du Syli national de Guinée à celles du football africain. Parmi ces derniers, les Sénégalais El Hadji Diouf, Diomansy Kamara, les Ivoiriens Kader Keita et Didier Zokora, etc...« Du côté guinéen, il y a Titi Camara, Pascal Feindouno, Kaba Diawara, Salam Sow, Edgar Sylla... « , révèle Mehdi Saad, Directeur Général de SportFever Management.