Maroc: Hakim Ziyech - Le Marocain évoque le pourquoi il a signé à Chelsea

Le club anglais Chelsea a conclu un accord avec l'international marocain, ailier de l'Ajax Hakim Ziyech pour une durée de cinq ans. Il s'installera à Stamford Bridge pour 40 millions d'euros (33,3 millions de livres sterling) cet été.

Les clubs ont conclu un accord pour Ziyech, 26 ans, qui restera à la tête de l'Eredivisie jusqu'à la fin de la saison, au début du mois.

Hakim Ziyech a de nouveau témoigné sa joie après que son transfert à Chelsea ait été entériné, ce lundi 24 février. Le joueur est particulièrement impatient de rejoindre l'Angleterre. Interrogé par le club de la capitale néerlandaise pour le site officiel des Blues, l'ailier de 26 ans a dévoilé les raisons l'ayant poussé à signer en faveur de l'équipe de Frank Lampard.

« Je me sens heureux, je suis excité et j'ai hâte de porter le maillot de Chelsea. C'est un grand club dans un grand championnat. J'aime leur style de jeu, ils jouent un football offensif et c'est quelque chose qui me va à merveille, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour Chelsea. [Frank Lampard] a joué un rôle majeur dans ma décision. Nous avons souvent été en contact ces deux dernières semaines et il m'a fait bonne impression, cela a beaucoup pesé dans mon choix », a confié Hakim Ziyech.