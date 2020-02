Congo-Brazzaville: ISTM/ Kananga - Acquisition d'un nouveau parc informatique

L'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM) de Kananga vient d'acquérir plus de soixante-dix ordinateurs et une photocopieuse, grâce à l'implication personnelle du Pr Mukandu Basua Babintu, directeur général de comité de gestion.

Après la construction d'un pont pour faciliter l'accès des étudiants au site universitaire et la construction de nouveaux bâtiments pouvant recevoir plus de deux mille étudiants, le comité de gestion conduit par le Pr Mukandu Basua Babintu vient une fois de plus de poser un geste salutaire pour relever le niveau d'enseignement de cet établissement supérieur. Sur fonds propres, le comité de gestion vient d'acquérir un charriot informatique composé de plus de soixante-dix ordinateurs.

Grâce à cette acquisition, les étudiants pourront désormais accéder à la bibliothèque virtuelle pour avoir la documentation nécessaire selon les options. Ils seront ainsi capables de concilier la théorie à la pratique dans les différents cours. Surtout ceux de la section sage-femme pourront visionner plusieurs éléments qu'ils apprennent à l'école.

De nouveaux locaux ont été aménagés selon les normes pour abriter le parc informatique. Cela à la grande satisfaction de tous les bénéficiaires dont les étudiants et les professeurs. Avec cette nouvelle acquisition, le Pr Mukandu montre son engagement à faire de l'ISTM/Kananga une institution d'enseignement supérieur de renommée n'ayant rien à envier aux autres établissements d'enseignement médical.

Rappelons que lors de son installation, le comité de gestion de l'ISTM/Kananga conduit par le Pr Mukandu s'était engagé à améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de travail du personnel administratif et académique. C'est ainsi qu'il n'hésite pas à poser des gestes pour corroborer son engagement. C'est dans ce cadre qu'on peut citer la construction d'un pont pour faciliter l'accès des étudiants au site universitaire, la construction des auditoires. Le DG de l'ISTM/Kananga nourrit bien d'autres projets qu'il compte matérialise. Il s'agit en l'occurrence de la construction des homes des étudiants et l'amphithéâtre, de l'asphaltage de la route menant vers le site universitaire, de l'acquisition des bus pour le transport des étudiants...