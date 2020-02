Congo-Brazzaville: Parution - Giscard Kevin Dessinga publie Introduction périodique à la philosophie. Antiquité, Moyen-âge et Temps modernes

Paru aux éditions Connaissances et Savoirs, en 2020, ce livre de trois cents pages raconte avec détails, clarté, précision et surtout de manière chronologique l'histoire millénaire et mouvementée de la philosophie pour la période qui va du VIème siècle avant Jésus-Christ au début du XIXème siècle.

Le nouveau ouvrage du Dr Giscard Kevin Dessinga vient compléter la série de ses manuels sur l'histoire de la philosophie, après "La fin des certitudes" paru à L'Harmattan, en 2015, et "Introduction à la philosophie contemporaine", édité par Publibook, en 2019.

Ce livre écrit pour tous et à la portée de tous, dit-il, n'a qu'une seule ambition : aider les étudiants, enseignants, professeurs et enseignants-chercheurs à comprendre et à approfondir, simplement et avec les mots de tous les jours, l'extraordinaire histoire de la philosophie. Il s'agit, pour tout dire, d'une espèce de vade-mecum, d'aide-mémoire et d'introduction à la philosophie pour débutants et spécialistes. Tel est le constant souci de l'auteur. « Que les élèves, étudiants, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs, professeurs et amoureux de la philosophie... trouvent ici un instrument de travail précieux, facile à consulter, utile et essentiel, avec vingt-cinq siècles d'histoire, et d'extraordinaires découvertes ainsi que de multiples rebondissements. Une histoire merveilleuse... tel est le beau de cette histoire que nous avons essayée, tant soit peu de raconter, en partant de Thalès, le précurseur, à Hegel, le dernier philosophe systématique des Temps modernes », a-t-il indiqué.

En effet, c'est toute l'importance de cette modeste contribution à la connaissance de l'histoire de la philosophie, que le Dr Giscard Kevin Dessinga le dit d'ailleurs dans Introduction à la philosophie contemporaine : « Philosopher, n'est-ce pas oser entrer dans une certaine tradition de pensées qui nous précède et dont nous ne sommes que des héritiers ? Connaître cette tradition, son mode de fonctionnement, sa logique interne, son style de jeu, et donc l'histoire de la philosophie ne devient-il pas, dans ces conditions, une nécessité impérieuse ? Et comment la connaître et la comprendre, cette tradition, si personne ne nous l'interprète, ne nous la raconte et ne nous la reconstruit ? »

Les trois périodes abordées dans ce livre

La première période, l'Antiquité, est subdivisée en trois : la période présocratique (6è et 5è siècles avant Jésus-Christ, soit de Thalès aux Sophistes), la période socratique (5è et 4è siècles avant Jésus Christ (Socrate, Platon et Aristote) et la période post socratique (3è siècle avant Jésus-Christ, et 6è siècle après Jésus-Christ (Cynisme, Épicurisme, Stoicisme, Scepticisme, Néoplatonisme).

La deuxième période, le Moyen-âge, comprend : la période des Pères de l'Église (2è et 4è siècles) ; la période préscolastique (5è et 9è siècles) ; la Haute Scolastique (9è et 11è siècles), l'âge d'or de la Scolastique (12è et 13è siècles) et enfin le déclin de la Scolastique (13è et 14è siècles).

La dernière période concerne les Temps modernes (moitié 15è siècle et première moitié du 19è siècle). Elle se ramène à deux mouvements de pensée, Humanisme-Renaissance (15è et 16è siècles), les Lumières (18è siècle) et quatre systèmes philosophiques : le Rationalisme (17è siècle), l'empirisme (17è et début 18è siècle), le Criticisme (18è siècle) et l'Idéalisme allemand (18è et début 19è siècle).

Qui est Giscard Kevin Dessinga ?

Originaire de la République du Congo, il est épistémologue, enseignant-chercheur à l'Université Marien-Ngouabi et maître-assistant (Cames). Franciscain, Dr en Philosophie, Giscard Kevin Dessinga a, à son actif, plus de vingt ouvrages. Parmi ses dernières publications, on peut citer : "Nouvelles perspectives de la démocratie en Afrique" paru à Mon Petit Editeur, en 2017 ; "Karl Popper ou le rationalisme pluraliste" (Mon Petit Editeur, en 2017) ; "J'enseigne, mais comprennent-ils ?" (Mon Petit Editeur, en 2018) ; "L'athéisme est un humanisme" paru à Connaissances et Savoirs, en 2019 ; "La connaissance comme problème philosophique" édité par Connaissances et Savoirs, en 2020.