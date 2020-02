Sénégal: La BNDE au Salon International de l'Agriculture (SIA) 2020

Depuis la mise en place du Plan Sénégal Emergent (PSE), il est noté que la croissance économique du Sénégal est en grande partie imputable à la redynamisation de l'Agriculture.

Après une première phase de 5 ans, la politique économique du pays est entrée dans sa deuxième période avec le second Plan d'Actions Prioritaires (PAP 2) prévu sur la période 2019-2023, basé sur de nouvelles orientations et de nouveaux objectifs en consolidation des acquis obtenus durant l'exécution de la première phase. L'Agriculture reste ainsi un secteur prioritaire pour la deuxième phase du PSE.

Comme chaque année, l'Union Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural (MAER) ont mis en place un Comité d'organisation pour assurer une participation réussie et efficiente du Sénégal.

La participation du Sénégal lors des éditions précédentes, a été un franc succès avec une réussite bâtie sur une belle synergie entre toutes les institutions présentes, secteurs privé et public confondus qui ont, sur des mois de préparation travaillé ensemble afin de présenter l'Agriculture sénégalaise dans sa diversité. Il s'agit entre autres de : la BNDE, La Banque Agricole (LBA), le COSEC, le PAD, l'ASEPEX, la SAED, la SONACOS, l'ISRA pour n'en citer que quelques-uns.

L'objectif global de cette édition 2020 pour les organisateurs, est d'assurer la promotion du secteur agricole sénégalais et de renforcer le positionnement de ses produits et services sur le marché européen en général et français en particulier.

Le thème de cette année est : « L'Agriculture vous tend les bras »

Le slogan, du Sénégal est : « Au Sénégal, l'Agriculture cultive l'émergence » avec comme mot d'ordre, « la consolidation des acquis »

Par ailleurs la BNDE reconnait l'importance du SIA, qui est une occasion de partager avec la diaspora et les investisseurs étrangers, les potentialités et opportunités du Sénégal en matière d'Agriculture.

L'UNCCIAS et le MAER ont salué la contribution précieuse de la BNDE des années précédentes et ont souhaité reconduire ce partenariat avec un espace institutionnel, un espace salon B2B, une journée dédiée par institution, une visibilité locale et internationale tout au long du salon.

La BNDE étant un partenaire et sponsor privilégié du SIA depuis 2017, a eu l'honneur d'être comptée une fois de plus, comme partenaire privilégié et un des sponsors leader.

En effet, la présentation de l'approche innovante de la BNDE suscite chaque année un intérêt particulier pour des visiteurs et institutions de tous horizons.

En outre, le SIA 2020, est une opportunité pour :

Rencontrer des partenaires potentiels internationaux

Nouer des contacts commerciaux, économiques, techniques et financiers

Découvrir de nouveaux acteurs économiques et porteurs de projets innovants

Ainsi, la BNDE est représentée comme à chaque édition par le département Chaînes de Valeurs Agricole.