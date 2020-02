Gabon: AZEVA Street Basket - Pour la lutte contre la délinquance

« AZEVA Association » est un concept élaboré par plusieurs jeunes issus des quartiers populaires de la capitale gabonaise, avec pour but de réduire la délinquance juvénile. Pour y arriver, elle utilise le sport ; le Basketball est le moyen par lequel cette association travaille pour donner à ces jeunes des quartiers défavorisés, les rudiments pour se construire et faire du basket un levier par lequel ils pourraient s'en sortir dans la vie.

Le basketball a toujours été un sport qui réunit les communautés. Comme l'indique sa signification en langue omyènè, « le jeu », AZEVA veut jouer un rôle important dans la vie associative. Les jeunes qui y adhèrent sont d'abord des fans du Basketball, mais aussi des jeunes qui veulent apporter un plus à leurs communautés. Ce plus, c'est en luttant contre la délinquance juvénile, l'oisiveté et tous les autres vices qui l'accompagnent.

C'est la raison pour laquelle AZEVA Street Basket est né. C'est une compétition organisée par l'association AZEVA, et elle met en lumière les talents cachés dans les « matitis ». C'est un tournoi de basket de rue bien particulier qui met aux prises deux équipes composées de trois joueurs qui s'affrontent sur la moitié de terrain. Cette façon de faire pour AZEVA est une initiative bien huilée pour créer un environnement sain dans ces différents quartiers où cette compétition se joue. Ces duels inter-quartiers permettent de renforcer les liens entre ces différents jeunes des quartiers populaires. Et le fait de côtoyer des arbitres fédéraux mais également des grands noms du basket national comme Géraldine Yema Robert, offre à cette jeunesse de s'élever plus haut et d'avoir des ambitions à la hauteur de ce qui leurs ait offert comme plateforme pour s'exprimer.

En organisant ce type de tournoi, tel qu'AZEVA Street Basket, cela donne la possibilité à certains jeunes de rêver et de se frayer un chemin vers « un avenir avec de l'espérance ». Les membres de l'association utilisent cette tribune pour sensibiliser les jeunes dans ces quartiers sur les problèmes liés à l'insécurité ; un moyen bien utile pour réduire l'oisiveté et permettre à la jeunesse de s'adonner à la pratique du sport, pour se forger un caractère combatif.

En août prochain, cette association soufflera sa quatrième bougie et veut apporter des solutions concrètes aux problèmes que rencontre la jeunesse, et ce à travers le Basketball.