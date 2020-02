Afrique: Le Premier ministre équato-guinéen ouvre officiellement la réunion de planification régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Malabo, Guinée équatoriale - 25 février 2020 : Le Premier ministre de la Guinée équatoriale, Francisco Pascual Obama Asue, a officiellement ouvert, la réunion de planification régionale (RPM) 2020 pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ; du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) qui a eu lieu ce jour, 25 février 2020 à l'hôtel Anda China, à Malabo.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'une forte délégation de haut niveau du gouvernementale, composée de six ministres en plus du Premier ministre et de certains représentants de la société civile ainsi que des médias. Du côté de l’UNFPA, la direction managériale des 23 bureaux pays de la région, ainsi que du bureau régional et du siège étaient présents.

Dans son intervention, le Premier ministre Obama Asue s'est félicité des progrès remarquables accomplis dans le domaine de la santé en général, mais surtout dans celui de la santé des femmes, des filles et de leur autonomisation. Il a noté que le taux de mortalité maternelle avait considérablement baissé grâce à un meilleur accès aux structures de santé et au renforcement des capacités du personnel de santé, en travaillant avec les Nations Unies, et plus particulièrement avec l'UNFPA. « La paix dont nous jouissons dans notre pays nous permis de faire facilement des progrès allant dans le sens du développement, je dois remercier l'UNFPA en particulier d'être un partenaire solide en nous fournissant le soutien nécessaire. » Il a également souligné l’attachement de son pays au Sommet de Nairobi de la CIPD25.

Pour sa part, le Directeur régional de l'UNFPA, Mabingue Ngom, a félicité le gouvernement de la Guinée équatoriale pour sa collaboration avec l'UNFPA dans la résolution des problèmes de santé maternelle et pour la capture du dividende démographique. Il a appelé à un partenariat encore plus grand pour intégrer et accélérer la réalisation des engagements de la CIPD25 et des résultats transformateurs de l’UNFPA (3 zéros) pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030.

Le Directeur régional a également salué le partenariat entre l’UNFPA et le secteur privé. « J'ai dit au Premier ministre, que c'était une coïncidence que nous nous réunissions à quelques mètres du siège de Noble Energy Oil Company avec qui nous avons signé un accord de partenariat pour améliorer la qualité de vie des femmes et des filles. Il s'agit de l'un des plus grands partenariats public-privé que nous ayons signé non seulement en Afrique mais dans le monde entier », avec la facilitation du gouvernement.

Saluant l’assistance, le Représentant résident de l'UNFPA en Guinée équatoriale, Mady Biaye, a exprimé sa gratitude pour la bonne hospitalité et l'environnement sécurisé fournis par le gouvernement de la Guinée équatoriale pour l'accueil du RPM 2020, et a remercié le gouvernement pour son soutien continu. Le RPM se poursuivra jusqu'au 27 février 2020.

