Maroc: Le Maroc et le Mexique s'engagent à promouvoir leur coopération touristique

La promotion de la coopération touristique entre le Maroc et le Mexique afin de valoriser leurs potentialités et encourager les porteurs de projets dans le secteur a été au centre d'une entrevue, ce week-end à la station balnéaire de Cancun, entre l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, et des responsables de cette ville de la péninsule de Yucatán (nord-est).

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à chercher de nouveaux moyens de promouvoir la destination Mexique au Maroc et vice versa, en faisant observer que les deux pays ont suffisamment de conditions favorables pour promouvoir davantage leur coopération touristique, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, M. Lebbar a fait part de la volonté du Royaume du Maroc de renforcer la coopération bilatérale en matière d'investissement touristique, notant que l'objectif de cette rencontre est d'examiner comment encourager les investisseurs des deux pays et augmenter le flux des touristes.

Le diplomate marocain a souligné à cette occasion l'importance de lancer une ligne aérienne directe entre le Maroc et le Mexique, qualifiant une telle liaison de facteur propice au renforcement des relations bilatérales et des échanges dans les domaines économique, culturel et touristique

De son côté, la présidente de cette région de la péninsule de Yucatán sur la mer des Caraïbes, Mara Lezama, a passé en revue les opportunités de coopération entre le Maroc et le Mexique visant à renforcer la coopération bilatérale notamment dans les secteurs touristique, culturel et économique.

Après avoir mis en avant les potentialités touristiques de la région (nord-Est), la richesse et la diversité de ses atouts touristiques et culturels, la responsable locale a plaidé pour la multiplication des contacts entre les responsables des deux pays afin d'initier des projets d'investissement tournés vers le développement de l'industrie touristique.