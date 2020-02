Soudan: Le Cabinet informé de la visite du Président Allemand au Soudan

Khartoum — - Le Conseil des Ministres présidé par le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a entendu Mardi un Rapport présenté par la Ministre des Affaires Etrangères, Asmaa Mohammed Abdallah, sur la visite attendue du Président Allemand, Frank-Walter Steinmeier, prévue pour Jeudi et Vendredi prochains.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré dans des communiqués de presse qu'un Comité a été formé pour Superviser la Visite et préparer les Projets et les Questions qui seront discutés lors de la réunion entre le Président Allemand et le Président du Conseil Souverain, le Lit-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan et les membres du CS.

Au cours de la visite, le Président Allemand rencontrera également le Premier ministre et visitera le Musée National du Soudan, le Collège de Radiologie Médicale, l'Institut Goethe et l'Ambassade d'Allemagne à Khartoum.