Soudan: Le Gouverneur du Nil Bleu informé des résultats de la visite du Comité Tripartite

Al-Damazin — - Le Wali Adjoint de l'Etat du Nil Bleu, le Maj-Gén. (Police), Al-Waleed Ahmed Al-Madani, Directeur de la Police Unifiée de l'Etat, a rencontré, la Délégation du Comité Tripartite de Suivi de l'Ouverture des Voies Humanitaires et de la Cessation des Hostilités, dirigé par le Représentant de la République du Sud Soudan et Chef du Comité, James Lado, et a discuté des Résultats de la Visite du Comité dans les Régions d'Oulu par le Biais de la Trace de la Zone Ouest.

Al-Waleed a exprimé sa Gratitude pour les Positions de la République du Sud Soudan et son sincère Parrainage du Processus de Négociation au cours de l'Etape précédente, soulignant l'engagement du Gouvernement de l'Etat à soutenir le Comité Tripartite pour qu'il joue pleinement son rôle, affirmant sa Volonté de fournir l'Assistance Nécessaire pour soutenir les citoyens dans les Zones du MPLS-N, en indiquant les Dispositions en cours pour la préparation d'un Convoi d'Urgence aux Citoyens dans les Zones du MPLS-N.

La Délégation du Comité a présenté un Aperçu Complet et Intégré des Résultats de sa Visite dans les Zones de MPLS-N via la route Bout-Oulu, soulignant l'importance de fournir l'Assistance Nécessaire pour ouvrir d'Autres Pistes, saluant le rôle du Gouvernement de l'Etat et son soutien et prendre soin des efforts visant à faire des Tâches du Comité un Succès.