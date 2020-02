Soudan: Al-Taayshi - Nous soutenons les efforts des femmes pour promouvoir la paix

Juba — - Le Porte-parole de la Délégation du Gouvernement aux Négociations Soudanaises de Paix à Juba et membre du Conseil Souverain de Transition, Mohamed Hassan Osman Al-Taayshi, a affirmé le soutien du Gouvernement à tous les Groupes de Femmes au Soudan, soulignant que l'Accord de Paix qui sera bientôt conclu traitera de Toutes les Questions du Pays et des Femmes en particulier.

À la suite de la réunion de la Délégation Gouvernementale avec le Groupe de Femmes, Lundi, à Juba, Al-Taayshi a reçu un Mémorandum du Groupe de Femmes comprenant Vingt-Huit Points sur lesquels il a souligné sa Contribution à la Conclusion prochaine d'un Accord de Paix, décrivant la réunion comme Fructueuse.

Al-Taayshi a noté que la Position du Gouvernement et son Traitement des Questions de Paix dans tous les domaines sont basés sur la Plupart des Sujets inclus dans le Mémorandum, qui affirme les Visions Unifiées Soudanaises sur la Cause de la Guerre et de la Paix au Soudan.

Il a expliqué que la réunion avait également porté sur les Problèmes des Femmes dans les Zones de Déplacement et de Réfugiés, et sur la Manière de Résoudre ces Problèmes et de Garantir leur Retour dans leur Région d'Origine.

La Porte-parole de la Délégation des Femmes, Mme Sarah Moussa Saeed, a noté que la Délégation des Femmes comprend (19) des membres de Trois Composantes Féminines Différentes, représentant l'Initiative du " Non à la Répression des Femmes, de l'Union des Femmes Soudanaises et d'un Groupe de Femmes de la Société Civile, indiquant que la rencontre avec la Délégation Gouvernementale a été Fructueuse, rappelant le Mémorandum Portant la Vision des Femmes présenté à la Délégation de Négociation du Gouvernement sur la participation des Femmes à l'Etape à venir, et l'Etape de la Post-signature d'un Accord de Paix axé sur la Participation au Processus de Négociation, soulignant que les Femmes ont été fortement touchées par les Guerres au Soudan.

Il convient de noter que la Délégation des Femmes Actuellement en visite à Juba a rencontré séparément la Médiation et les Divers Volets des Négociations et rencontrera des Organisations Régionales et Internationales travaillant à l'appui au Processus de Négociation.