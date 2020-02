Nigeria: Asisat Oshoala et le Barça, prêtes pour la Ligue des Champions Féminine

Dans moins d'un mois, le FC Barcelone mené par l'avant-centre nigériane Asisat Oshoala disputera son quart de finale de Ligue des Champions féminine contre son voisin de l'Atlético Madrid. Ayant hérité d'un tirage au sort relativement clément, le Barça a toutes ses chances d'atteindre sa deuxième finale d'affilée.

Un parcours presque tracé

Au même stade en 2017-2018, le FC Barcelone avait eu le malheur d'hériter de l'Olympique Lyonnais (quadruple champion en titre) qui lui a fait subir une élimination précoce aux portes des demi-finales. La saison dernière, le club catalan a hérité d'un tirage au sort plus clément, battant à l'aller et au retour les Norvégiennes de Lillestrom (0-1 et 3-0). Ce n'est qu'en finale contre Lyon à Budapest que Barcelone a subi un retour à la réalité douloureux face à un club nettement plus expérimenté et habitué aux grands rendez-vous. Le seul lot de consolation de la finale perdue (4-1) était le but dans les toutes dernières minutes du match signé Asisat Oshoala, devenue la première joueuse africaine à marquer en finale de Ligue des Champions féminine.

Cette année, Oshoala et les siennes arrivent avec un effectif renforcé et plus d'assurance, tout en sachant qu'avec l'OL dans l'autre moitié de tableau, elles ne risquent pas de rencontrer leur bête noire avant la finale. Leur objectif est de confirmer la montée en régime du club catalan ces dernières années en espérant décrocher un premier sacre sur la scène européenne, avec la reconnaissance mondiale qui vient avec. Et le parcours du Barça semble presque tracé depuis le tirage au sort du 8 novembre dernier. L'Atlético Madrid en quart de finale, et en cas de victoire, un affrontement en demi-finale contre Glasgow City ou Wolfsburg. Barcelone se présente comme ultra favori pour s'inviter une nouvelle fois dans le dernier carré.

Un adversaire à sa portée

En effet, l'Atlético Madrid est un club que les Barcelonaises connaissent bien. Le choc entre les Madrilènes et les Catalanes est l'un des plus attendus du championnat espagnol tous les ans, équivalent d'un PSG-OL en D1 Féminine. Et même si cela fait trois années de suite que l'Atlético s'empare du championnat devant le Barça, la roue semble sur le point de tourner en 2020. Elles sont annoncées favorites pour remporter la Primera Division Feminina cette année, un peu comme leurs consorts masculins, dont la victoire en Liga est cotée à 0.6 (chiffre du 24 février) selon les sites de paris en ligne comme Betway.

Actuel leader du championnat, Barcelone conserve 9 points d'avance sur l'Atlético. Le FCB Féminin a surtout largement remporté le match aller 6-1 face au club madrilène, grâce à un doublé d'Oshoala en septembre dernier, avant d'aller tenir en échec leurs rivales chez elles (0-0) au match retour fin janvier. Entre temps, le club catalan s'est surtout imposé lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne il y a quelques semaines en arrachant la victoire à Madrid (3-2). En résumé, sur les 10 dernières confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues, l'Atlético Madrid n'en a remporté qu'une seule face au FC Barcelone (2-0 en février 2019), et 5 d'entres elles ont vu les deux équipes se quitter sur un score nul, selon les informations de la plateforme spécialisée Flashresultats. Ces derniers mois, c'est donc le Barça qui a pris l'avantage sur son rival madrilène et cette tendance est de bonne augure avant la double opposition en Ligue des Champions.

Une Oshoala en forme étincelante

Pour couronner le tout, le FCB pourra profiter d'une Oshoala au top de sa forme. L'avant-centre star des Super Falcons nigérianes vient tout juste de faire la une des médias sportifs locaux après avoir inscrit un triplé et délivré une passe décisive dans la récente démonstration du Barça en championnat, 6-0 contre Logrono. Celle qui a été élue Meilleure Joueuse Africaine de l'Année pour la 4ème fois en janvier dernier a ainsi trouvé le chemin des filets à 15 reprises durant les 10 derniers matches de Barcelone.

Les statistiques de l'ancienne joueuse de Liverpool parlent d'elles mêmes. Au total, Oshoala en est à 26 réalisations (dont 20 en championnat) en 24 rencontres, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne début février, l'attaquante a admis vouloir tout gagner cette saison : la Ligue, la Coupe d'Espagne, et surtout, la Ligue des Champions.

Le FC Barcelone affrontera l'Atlético Madrid en quarts de finale de la compétition européenne le 25 mars (aller) puis le 1er avril (retour). Asisat Oshoala et les siennes auront donc à coeur d'atteindre la grande finale de la compétition, prévue pour le 24 mai prochain à Vienne (Autriche).