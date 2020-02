Cote d'Ivoire: Coronavirus - Des experts de l'OMS déployés en Côte d'Ivoire

Environ deux mois après le déclenchement (décembre 2019), l'épidémie de pneumonie à coronavirus, COVID-19, continue son expansion. La Côte d'Ivoire a pris des mesures contre cette maladie. Toutefois, elle voit son effort renforcé par l'OMS.

En effet, le bureau régional a déployé une équipe d'experts. Ils couvrent les domaines de la Coordination, la Prévention et contrôle des infections, la Surveillance, la Prise en charge des cas, la Communication des risques, le Laboratoire, la Logistique et Point d'entrée.

La maladie a touché plus de 30 pays et provoqué environ 2000 morts. Depuis qu'elle a été déclarée urgence de santé de portée internationale, de nombreux pays ont pris des mesures pour se préparer, avec le soutien de l'OMS. Cette institution encourage par ailleurs les pays à traiter les patients avec dignité et compassion, ainsi qu'à protéger le personnel de santé.

Dans le cadre du financement, le Gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé à décaisser 600 millions de FCFA (environ 1 million de dollars US) et la Banque mondiale a promis 342 millions de FCFA (environ 575 mille dollars US), pour soutenir les activités de préparation et de riposte en cas de survenu de cas dans le pays.

D'autres partenaires, comme la Banque africaine de développement (BAD), les Agences du système des Nations Unies, l'USAID, le CDC-Atlanta etc., se préparent à apporter leurs appuis. La Côte d'Ivoire est classée parmi les six (6) pays prioritaires de la région.