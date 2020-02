Congo-Kinshasa: [Dcmp-Lupopo ce mercredi au stade des Martyrs] Papy Kimoto - « nous sommes venus avec le mental des combattants »

Plus de deux semaines après son dernier match contre Lubumbashi Sport, le 9 février dernier, soldé par un score nul 1-1, le FC Saint Eloi Lupopo affronte le Daring Club Motema Pembe, ce mercredi 26 février, au stade de Martyrs de la Pentecôte, en match de la 24ème journée de la 25ème édition du championnat national.

L'entraîneur de cette équipe, Papy Kimoto Okintakoy, a déclaré mardi à la conférence de presse d'avant match qu'ils sont venus à Kinshasa avec le mental des combattants. Autrement dit, ils sont venus pour défier cette équipe de Motema Pembe qui continue à tergiverser depuis son élimination à la porte des quarts de finales la 17ème Coupe de la Confédération.

Lupopo croisera donc une équipe de Motema Pembe qui vient de faire match nul (1-1) contre son éternel rival, l'AS V.Club dans un derby kinois. C'est ainsi que le coach Isaac Ngata de Motema Pembe n'entend pas d'autres calculs que remporter et prendre les trois points : « nous avons déjà digéré la victoire manquée contre V.Club. A présent, tous les joueurs sont bien concentrés pour ce rendez-vous. Comme on le sait, Daring autant que Lupopo ambitionne chacun d'aller en Afrique la saison prochaine. En ce qui nous concerne, l'objectif visé est de remporter et aller de l'avant. Il y a eu des erreurs au match aller que nous avons eu à corriger... ». Au match aller le 13 octobre à Lubumbashi, faut-il rappeler, les deux équipes s'étaient quittées par un score nul (1-1).

Au classement, Dcmp compte 35 points en 18 matches, contre 24 points en 19 sorties à Lupopo.

En deuxième rencontre, le Racing Club de Kinshasa (RCK) accueillera l'OC Bukavu Dawa du chef-lieu du Sud-Kivu, pour le compte de la 29ème journée.

Lubumbashi Sport : le coach Mwamba hausse le ton

Pour sa part, l'entraîneur du FC Lubumbashi Sport, Mwamba Jento, a promis de mettre fin à une série de sept matches consécutifs sans victoire dans ce championnat national, a-t-il déclaré mardi, avant d'affronter l'AS Simba de Kolwezi, mercredi, au stade Manika, pour le compte de la 26ème journée.

La délégation des Kamikazes de Lubumbashi composée de 18 joueurs et conduite par son secrétaire Philippe Musonda est arrivée à Kolwezi mardi vers midi, en provenance de leur fief de Lubumbashi.

Conscient de ses plusieurs sorties manquées, le coach Mwamba Jento veut mettre fin à ce qu'il appelle mal chance et renouer avec les victoires : « nous connaissons la façon de jouer de cette équipe de Simba, le match sera très engagée. De toutes les façons, c'est un match qui va opposer les hommes, et non les hommes contre les femmes. Nous allons jouer cette fois-ci, pour gagner. Vous avez peut-être raison de dire que l'équipe est en train de régresser sur le plan de résultats, mais nous allons remonter», a-t-il renchéri.

La dernière victoire de Lubumbashi Sport dans cette édition championnat date du 11 novembre dernier devant Renaissance du Congo au stade Frédéric Kibasa Maliba. Et depuis, c'est soit une défaite, soit un match nul.

Au classement, Lubumbashi Sport occupe la 11ème place avec 23 points, en 19 matches joués. Tandis que Simba est 12ème avec 21 points en 19 matches également. Pour rappel, au match aller entre les deux équipes, le 31 août 2019, à Lubumbashi, Simba s'était imposé 1-0.