Madagascar: Otiv Tana - Engagé dans la préservation de l'environnement

L'équipe de l'Otiv Tana en pleine reboisement.Cela fait plus de 13 ans que l'institution de microfinance Otiv Tana s'engage dans la préservation de l'environnement. Étant consciente des effets néfastes du réchauffement climatique, la dégradation de la qualité environnementale, elle s'engage à effectuer un reboisement chaque année, et ce, depuis 2008.

Les dirigeants de cette institution ont ainsi sensibilisé tous leurs collaborateurs sur l'importance vitale de prendre soin de l'environnement pour éviter la désertification. Dernièrement, les dirigeants de l'Union de l'Otiv Tana et de ses agences aux alentours d'Antananarivo accompagnés par leur personnel, ont mis en terre plus de 1000 jeunes plants à Tsimahabeomby Imerintsiatosika. Ce sont notamment des espèces d'eucalyptus robusta, de frêne et d'acacia.

Les autres agences réparties dans les régions, participent également à ce reboisement mais dans leurs zones d'intervention respectives. Notons que l'Otiv Tana compte actuellement plus de 300 000 membres. Elle va célébrer ses 20 ans d'existence cette année. A cette occasion, elle prévoit de changer de dénomination avec un nouveau logo et slogan, ainsi qu'une nouvelle couleur. L'amélioration et le développement de nouveaux produits et services au profit des membres, et ce, suivant leurs besoins, ne sont pas en reste.