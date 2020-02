Madagascar: Coronavirus - Une mobilisation à l'échelle mondiale

Jusqu'à présent , aucun cas de contamination de coronavirus n'a été détecté à Madagascar selon les informations officielles. Les mesures de précaution ont été renforcées dans les aéroports et les ports malgaches. L'ACM a augmenté le nombre d'agents assurant les contrôles des entrées sur le territoire.

La vigilance a donc été renforcée au fur et à mesure de l'évolution de la situation dans le monde. Cette gradation opérée dans la mobilisation des moyens humains est somme toute normale, mais on se demande si cela suffira au vu des nouvelles alarmantes qui nous parviennent actuellement de l'extérieur.

Coronavirus : une mobilisation à l'échelle mondiale

Les médias internationaux ont, ces derniers jours, beaucoup parlé de ce qui se passe en Italie. Les mesures drastiques prises par les autorités italiennes ont été abondamment commentées, et elles ont provoqué un certain malaise dans l'opinion publique française qui s'inquiète de la proximité des régions italiennes mises sous surveillance.

Le degré de vigilance sur le territoire français a été relevé, et des centres hospitaliers ont été ouverts sur tout le territoire, mais le nouveau ministre de la Santé s'est voulu rassurant et a affirmé qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Cependant de nombreux spécialistes affirment que le Covid-19 se trouve déjà sur le territoire français. Ils déclarent notamment que les barrières mises en place ne sont pas imperméables et que certains individus porteurs du virus sont passés entre les mailles du filet.

Pour l'instant, il n'y a pas de véritable épidémie, mais l'augmentation des cas de contamination et le nombre de plus en plus élevé des pays touchés font craindre le pire. Il ne pouvait en être autrement dans ce monde ouvert où les individus vont d'un pays à l'autre sans être empêchés.

Les suppressions de vols se multiplient. Madagascar n'est d'ailleurs pas en reste dans ce domaine. Mais on éprouve un sentiment d'inéluctabilité. On se demande s'il n'est plus possible d'empêcher le déclenchement d'une pandémie . La mobilisation se fait à l'échelle internationale, et les équipes de chercheurs font tout pour mettre au point le plus rapidement possible un remède et un vaccin.