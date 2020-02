Madagascar: Budget des communes /Cour des Comptes - Plusieurs irrégularités constatées

Le budget des communes passé au crible. Le Tribunal financier présentera ce jour à Anosy le Rapport Public 2018/2019 de la Cour des Comptes. Une présentation qui sera particulièrement axée sur les activités de contrôle des Tribunaux financiers, notamment sur la gestion des comptes des communes.

Selon une source auprès du Tribunal Financier d'Antananarivo, plusieurs irrégularités seraient constatées au sein de la gestion de plusieurs communes dans toute l'île de 2018 à 2019. « Celles-ci seront dévoilées dans le Rapport public», a-t-elle fait savoir. Ces irrégularités ont ainsi été relevées dans les comptes comptables non votés par les communes, et recensées par les six Tribunaux financiers dans tout Madagascar à travers les jugements des comptes communaux.

Rapport public. Néanmoins, il s'agira de la suite de la présentation déjà entamée par le Tribunal Administratif de la Cour des Comptes lors de la présentation du Rapport public sur le Budget de L'Etat. Cette fois, c'est au tour du Tribunal financier de présenter son rapport. A noter que la Cour des Comptes a deux grandes attributions, à savoir le contrôle juridictionnel et le contrôle administratif. Elle procède non seulement au contrôle des comptes et de la gestion des entreprises publiques ou de tout autre organisme déterminé par la loi, mais juge également en premier et en dernier ressort les comptes des comptables publics principaux de l'Etat, des budgets annexes et des établissements publics nationaux.