Madagascar: Dubai Got Talent - Le malgache Fidiniaina Rabenorosoa finaliste

Fidy est le seul malgache au concours, désormais il est finaliste de Dubaï Got Talent, une compétition qui réunit presque tous les artistes de la péninsule arabique.

Ils étaient plus de 1000 à participer à Dubaï Got Talent depuis le 25 janvier dernier. A présent, ils sont quatre dont Lovatiana Fidiniaina Rabenorosoa, connu sous le nom de Fidy, en fait partie. Installé à Dubaï depuis un an et demi, Fidy 24 ans est le premier malgache à parvenir en finale de cette compétition. Il maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare, sa voix impressionne les jury. Bref, Fidy n'avait pas de difficultés à franchir les étapes de la compétition.

Lors de la première et deuxième étape, il a interprété à sa manière « Your man » de Josh Turner, « stand by me » de John Lennon. Ce qui lui a permis de passer facilement à l'épreuve suivante. Ensuite à sa troisième intervention, le jeune malgache a interprété « Rise up » d'Andrea Day qui était le coup de cœur des jury. La salle chavirait de bonheur ! Effectivement, Fidy devance ses concurrents et est sélectionné en demi-finale. L'avant-dernière étape était comme à l'entraînement pour le malgache, il a fait couler des larmes de joie en chantant « Perfect » d'Ed Sheeran. Derrière le micro, Fidy n'est nullement stressé. Le jeune homme prend le dessus et est qualifié en finale.

Ce n'est pas pour la première fois qu'il a participé à une compétition musicale. A Madagascar il a déjà concouru à de nombreux challenges. Lauréat de « Tia Talent » en 2012, Fidy a participé en 2017 à un grand évènement organisé par une télévision privée de la capitale.

Né d'une famille musicienne, le jeune était membres de la chorale de son église dès son jeune âge avec ses frères et sœurs. « Depuis mon enfance je chantais, je n'ai jamais appris quoi que ce soit, Dieu est le seul à me donner ce don et, je le loue en guise de remerciements », a-t-il affirmé. Maîtrisant parfaitement la guitare, le jeune Fidy manie également la batterie.

La musique sentimentale lui inspire beaucoup. La confiance en soi, c'est l'expression préférée de Fidy, « Je ne suis pas différent des autres tandis que ma voix est ma seule arme, d'où mon attaque peut être fatal . J'ai mon talent, je sais comment le prouver », souligne-t-il. Fidy est également reconnaissant envers les personnes qui lui ont donné des coups de pouce. « J'ai des gens qui m'aident autant qu'ils peuvent mais je ne serai jamais où je suis maintenant sans Sitraka ma fiancée et je lui en dois vraiment beaucoup ». A part la musique, Lovatiana Fidiniaina Rabenorosoa pratique le Kickboxing. Non seulement le jeune a une voix mélodieuse, mais il a également des jambes rapides capables de mettre K.O les malfaiteurs !