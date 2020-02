Madagascar: Basket Afroleague - Donald Rashaad Singleton en renfort de la GNBC

La Gendarmerie Nationale Basket Club disputera sa première rencontre de la saison régulière du Basket Afroleague (BAL) au Dakar Arena, Sénégal. Les protégés de Lova Raharidera affronteront l'AS Salé du Maroc le 14 mars prochain.

A l'allure où les dates du coup d'envoi de la saison régulière de la BAL approchent, la GNBC enclenche les derniers préparatifs. A 20 jours de cette grande joute du ballon orange continental, la GNBC vient de confirmer l'arrivée d'un renfort. Il s'agit de Donald Rashaad Singleton, un joueur américain âgé de 32 ans de 2m13 évoluant au poste de pivot. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la GNBC, le lieutenant-colonel, Filamatra Ravoavy, hier après l'envoi du contrat auprès de l'agent des joueurs. L'arrivée de ce joueurs va sûrement apporter un plus dans l'ossature de l'équipe de la GNBC.

Cette formation qui va représenter la Grande Ile est logée dans la Conférence Sahara avec le GSP d'Algérie, l'AS Salé du Maroc, le Petro Atletico d'Angola, l'AS Police du Mali et l'AS Douanes du Sénégal. Pour la seconde rencontre, les champions de Madagascar défieront les Maliens de l'AS Police le 15 mars.

Une équipe qui est passée par les étapes qualificatives comme la GNBC. Les dates des deux autres caravanes ont été déjà annoncées à Luanda du 10 au 12 avril et à Salé du 8 au 10 mai. Une liste de 16 joueurs sera envoyée à la NBA et la FIBA Afrique. La GNBC devrait envoyer cette liste au sein de la fédération au plus tard le 27 février, et cette dernière va le transmettre auprès de la NBA et la FIBA Afrique. Les play-offs et les finales de la BAL auront lieu à Kigali (Rwanda) à la fin du printemps.