Maroc: Botola Pro D2 - Aucune visibilité avant le dernier tiers de l'exercice

Au terme de la 20e journée du championnat national de football Botola D II, le SCCM a profité des nuls enregistrés par ses poursuivants immédiats et s'approche davantage du fauteuil du leader suite à sa victoire sur le Widad de Fès par un but à zéro. Ce résultat permet au Chabab de totaliser 33 points et d'occuper la deuxième place du classement.

Pour l'affiche de cette 20e journée, le Racing, leader, n'a pu faire mieux qu'un nul face au MAS (0-0) et continue de se positionner à la première place avec 34 unités au compteur, alors que les hommes de Mounir Jaaouani sont troisièmes ex aequo avec le SCCM.

La Jeunesse Salmie s'est contentée d'un nul, un partout, face au KACM et demeure à la quatrième position avec 30 points. De leur côté, les hommes d'Ahmed El Bahja continuent de récolter les mauvais résultats et stagnent à la 14e place avec 21 points. Un nul qui risque de coûter cher au coach marrakchi qui ne fait plus l'unanimité parmi les supporters du club.

L'Ittihad de Khémisset n'a pas laissé passer l'occasion de recevoir l'Olympique Dchira et l'a battu par deux buts à zéro. Une victoire qui a permis aux locaux d'occuper la cinquième place avec 29 points, alors que l'OD est neuvième avec 25 unités.

A Benguérir, le CJBG a fait match nul avec le CAK (1-1) et partage la même place avec Dchira. Le CAK, quant à lui, est sixième avec 27 points.

A Salé, l'ASS a eu le dernier mot en venant à bout du TAS sur le score de deux buts à zéro. Une victoire qui permet aux Slaouis d'occuper la huitième place avec 25 unités, à un point de leur adversaire du jour.

A El Hoceima, la lanterne rouge a accueilli le Widad Sportif de Témara et les deux équipes ont été contraintes au partage des points suite au nul enregistré (2-2). Si le CRA est dernier du classement, le WST est dixième avec 25 unités au compteur.