Maroc: Mubawab annonce le lancement de sa nouvelle Business Unit "Mubawab Transaction"

Mubawab lance son premier «Business Connect», un événement qui réunit près d'une centaine d'agences immobilières partenaires qui collaborent dans le cadre de la nouvelle Business Unit récemment lancée, « Mubawab Transaction ».

Mubawab, site leader de l'immobilier au Maroc, répond à un besoin formulé par de nombreux particuliers qui recherchent des biens immobiliers de qualité issus de promoteurs de confiance ; ainsi qu'à un besoin exprimé par des promoteurs immobiliers pour avoir un partenaire commercialisateur de projets immobiliers neufs au Maroc.

La nouvelle activité «Mubawab Transaction» promet d'importantes opportunités de partenariats entre les agences immobilières et Mubawab pour la commercialisation de projets neufs, dont 10 projets sur la zone du Grand Casablanca qui sont déjà accessibles à la commercialisation.

C'est un projet innovant qui est suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attentes, et qui compte, à ce jour, près d'une centaine de partenaires commercialisateurs à Casablanca. Le partenariat permet de donner accès à de nombreuses unités de qualité sur le marché avec des commissions garanties par la société Mubawab, et une traçabilité complète des contacts générés.

Mubawab Transaction s'adresse aux promoteurs souhaitant se concentrer sur leur cœur de métier ou encore à ceux qui rencontrent des difficultés pour finaliser la commercialisation de leurs unités. Il vise à prendre le relai sur la communication et la commercialisation de tout ou partie des projets immobiliers qu'ils soient économiques, moyen ou encore haut standing au Maroc. L'équipe experte de Mubawab Transaction met en œuvre des stratégies commerciales et marketing dédiées aux projets immobiliers avec un dispositif digital performant ayant démontré son efficacité.

L'équipe met ainsi à disposition son savoir-faire et expertise à travers une prestation 360° en interne qui englobe le conseil, le marketing et la communication online & offline ainsi que la promotion et la commercialisation des projets immobiliers.

«Beaucoup de particuliers à la recherche d'un bien immobilier neuf souhaitent un accompagnement de confiance et une expérience à la hauteur de leur investissement. D'un autre côté, certains promoteurs immobiliers souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier de la promotion immobilière, et avoir un partenaire pour la communication et la commercialisation de leurs projets. Nous ambitionnons de les accompagner de bout-en-bout dans la commercialisation de leurs projets grâce à notre savoir-faire en matière notamment de nouvelles technologies et de digital », conclut Kevin gormand, co-fondateur et directeur général de Mubawab.