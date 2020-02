Ile Maurice: Zenes montre to talan 2020 - Les jeunes invités à dévoiler leurs talents au grand public

communiqué de presse

La deuxième édition du concours Zenes montre to talan a été lancée hier en présence du ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, à City Sport à Bagatelle.

Cette initiative a pour objectif d'offrir aux jeunes âgés entre 12 à 35 ans l'opportunité de révéler au grand public leurs talents dans les domaines sportif, créatif et artistique. Ils pourront ainsi faire montre de leurs compétences dans des domaines aussi variés que le chant, la musique et la danse, la comédie et le mime, les sports et les arts plastiques.

Lors de son discours, le ministre Toussaint a invité les jeunes à participer en grand nombre à cette compétition qui, dit-il, contribuera à développer davantage leurs aptitudes. Revenant sur le grand succès de la première édition du concours, il a rappelé que 1 300 jeunes avaient participé au projet. Il a, de ce fait, lancé un appel pour la collaboration de plus de partenaires afin que cette deuxième édition se déroule dans les meilleures conditions possibles avec tout le soutien et les services nécessaires.

Le concours sera mis en œuvre en différentes étapes. Sont donc prévus une campagne médiatique pour sensibiliser la population et un exercice de présélection dans diverses régions notamment à Port Louis, Agalega et Chagos, Plaines Wilhems, Flacq, Rivière Noire, Savanne, Grand Port, Pamplemousses, Moka, Rivière du Rempart et Rodrigues. Suivant la présélection d'un maximum de cinq participants dans chacune des régions, la finale se tiendra le 20 juin 2020.