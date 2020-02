Gabon: ONE - Présentation du projet ONE Entreprendre

Libreville, le 25 février 2020 - Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, chargé du dialogue social, Madame Madeleine E. Berre, et le ministre délégué, Madame Gisèle Akoghet épse Ndoutoume Essone, ont pris part ce mardi 25 février, à la présentation du projet ONE Entreprendre, en présence des ministres des Solidarités nationales Madame Prisca Koho épse Nlend, et des Petites et moyennes entreprises, Monsieur Hugues Mbadinga Madiya.

Présenté par le directeur général de l'Office national de l'emploi (ONE), Monsieur Hans Landry Ivala, le projet ONE Entreprendre est un fonds d'aide dont l'objectif est de faciliter l'octroi de crédits aux demandeurs d'emploi orientés vers l'auto-emploi, particulièrement les personnes vulnérables atteintes d'un handicap et vivant dans une situation de précarité.

Cette séance de travail consistait pour le directeur général de l'ONE, à édifier les membres du gouvernement dont les départements ministériels ont un lien direct avec le projet, afin de recueillir leurs orientations.

Pour rappel, ONE Entreprendre est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Contrat d'apprentissage jeunesse (CAJ), mis en place par le président Ali Bongo Ondimba en 2014, et qui vise à favoriser l'auto-emploi chez les jeunes.