Algérie: Enseignement supérieur - L'Université bientôt dotée d'un statut particulier

Alger — L'université algérienne sera bientôt dotée d'un statut particulier consolidant les valeurs scientifiques et consacrant l'indépendance de l'acte pédagogique, a fait savoir lundi à Alger le ministre de lئEnseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour.

S'exprimant lors d'une rencontre de concertation avec les recteurs des universités du pays, le ministre a indiqué que "l'université sera bientôt dotée d'un statut particulier consolidant les valeurs scientifiques et consacrant l'indépendance de l'acte pédagogique", et ce dans le cadre de l'objectif tracé pour le secteur par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en vue d'ériger l'université en "un espace d'enseignement, d'ouverture et d'innovation".

A cette occasion, le ministre a fait état de l'installation prochaine de "commissions pédagogiques nationales" dans chaque spécialité à l'effet d'améliorer le niveau sur le double plan, quantitatif et qualitatif, avec l'objectif d'ériger l'enseignant en acteur principal dans le secteur.

Pour le ministre de lئEnseignement supérieur, les efforts doivent être axés sur la pédagogie à travers le renforcement des normes scientifiques et de la rigueur, ces deux facteurs étant les principaux critères en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

M.Chitour a mis l'accent, par là même, sur l'impérative réhabilitation et valorisation de la formation continue dans le but de renforcer le rôle de l'université au sein de la société et lui permettre de capter des ressources particulière lui permettant de devenir progressivement un levier important en matière de formation.

L'université est censée "fournir des centres de recherche pour développer les talents des étudiants", a rappelé le ministre, appelant les recteurs à reprendre les actions pédagogiques, une fois leurs missions administratives accomplies.

Sur le plan de la gouvernance, le ministre a mis en exergue l'importance de rationaliser l'utilisation des capacités et moyens du système de la formation et de réunir les conditions nécessaires qui permettent une exploitation optimale des infrastructures universitaires, et préparer, partant, le secteur à accueillir quelque 3 millions d'étudiants à l'horizon 2030.

M.Chitour a, enfin, indiqué que le secteur £uvrera au renforcement du principe du " Vivre ensemble", des activités culturelles, sportives et de la contribution à la diffusion de la culture scientifique, à travers la relance des revues de la recherche scientifique pour la diffusion des thèses, en veillant à la promotion du cadre de vie de l'étudiant et à l'amélioration des £uvres universitaires.