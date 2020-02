Cote d'Ivoire: Ce qu'Alpha Blondy a décidé après la colère de son ex-épouse et de Soukheina suite à son mariage

L'IA a pu joindre au téléphone Alpha Blondy, dans la matinée du mercredi 26 février 2020, pour recueillir sa réaction suite à la sortie de son ex-épouse , et d'une de ses enfants (Soukheina), après son récent mariage.

« Pour le moment, je ne fais pas d'interview. Je ne reçois personne. Je suis en train de préparer mon prochain album. Merci Claude, merci d'avoir pensé à moi. Vraiment c'est gentil », a dit Alpha Blondy avec courtoisie, et respect pour décliner notre demande de réaction.

Cette demande de réaction fait suite à l'emballement sur les réseaux sociaux, après la sortie de son ex-épouse et d'une de ses enfants.

L'ex-épouse déplorait les circonstances et les conditions de la séparation, le manque de communication, un nouveau mariage sans aucun divorce notifié.

Elle affirmait à 67 ans , et après au moins 25 ans de vie commune, avoir tout perdu , et ne même pas disposer d'un toit à Abidjan. Elle invitait celui qui était encore il y'a peu l'homme de sa vie, son ami, à se libérer par la vérité.

Solidaire de sa mère, et disant aimer tout aussi bien son père, et insistant sur l'idée qu'elle ne veut pas perdre , et qu'elle ne voulait pas laisser la nouvelle épouse le perdre également, Soukheina a, de son côté, affirmé qu'il faut sauver Alpha Blondy contre lui-même.

Elle a laissé entendre que son père avait été envoûté, et qu'il ne serait pas dans de bonnes mains, avec sa nouvelle épouse.

Les deux réactions ont suscité des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Les uns défendaient l'ex épouse et sa fille, les autres restaient fidèles à l'artiste, dont ils essayaient d'expliquer la position.

Alors que Jagger refuse lui-même de réagir, l'on a pu lire dans différents commentaires, qu'il a bel et bien régulièrement divorcé, et qu'il dispose d'une grosse à cet effet, même si aucune précision sur la transmission ou la notification de la décision de divorce à l'ex épouse , n'a été donnée.

Des réactions ont également fait état de ce que l'artiste aurait reproché à son ex épouse d'avoir tenté de l'empoisonner.

La scène se serait passée, il y'a un peu de deux ans. À cette période , lors d'un concert en Europe, Alpha Blondy s'était presqu'ecroulé sur scène et aurait subi deux opérations. Le début de la rupture avec la mère de Soukheina serait parti de cette période.

Qu'en est-il exactement ?

On n'en saura pas plus pour le moment , alors que d'autres fans de l'artiste interrogés estiment que l'ex épouse aurait pu saisir un avocat, pour contester le mariage, ou pour rejeter les circonstances et les clauses éventuelles du divorce dont elle dit ignorer tout , au lieu de faire le déballage sur les réseaux sociaux.

Avec cette non réaction, ( qui vaut réaction et aussi indication sur son actualité et sur son état d'esprit), Alpha Blondy indique la voie du refus de l'emballement médiatique, car le linge sale se lave toujours en famille, pour ne pas dire finit toujours par se laver en famille.

Le temps de la douleur , et de la colère des uns et d'autres passera. Les liens de sang et de famille , parviendront à surmonter la douleur.

Le désir de continuer de vivre, l'Amour avec grand A, l'espérance et l'espoir, la foi en Dieu , le pardon , finiront par avoir raison de la haine, des ressentiments, de l'amour contrarié et de l'amour déçu, ou trahi.

Affaire à suivre néanmoins ... .