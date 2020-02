Burkina Faso: L'Union européenne réaffirme son soutien face à la crise humanitaire et sécuritaire

Il a affirmé: «L'Union Européenne continue de s'engager pour soulager les besoins les plus urgents des populations les plus vulnérables. L'aide humanitaire n'est pas une solution durable et les causes de la crise doivent être traitées.

Seule une réponse intégrée permettra d'assurer la sécurité des populations, de répondre à leurs besoins et leurs aspirations et de rétablir la confiance au sein des territoires affectés par la crise.»

Le Commissaire Lenarčič a également rappelé que tous les acteurs du conflit sont tenus de respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire.

La Commissaire Urpilainen a, pour sa part, précisé: «Nous devons repenser notre stratégie en essayant de répondre aux causes profondes qui menacent la stabilité, la cohésion sociale et le développement inclusif du pays, tout en renforçant les moteurs du développement et en consolidant les synergies entre la paix, le développement et les actions humanitaires dans une approche intégrée.»

Les plus hautes autorités burkinabè ont reçu les deux Commissaires, qui ont également rencontré des personnes directement affectées par la crise, ainsi que des organisations humanitaires et de développement mettant en œuvre le soutien de l'UE.

Depuis 2014, l'UE a financé plus d'un milliard d'euros d'aide humanitaire et au développement au Burkina Faso.

Contexte

A travers les projets d'aide humanitaire au Burkina Faso, l'UE porte assistance en termes d'abris et de produits de première nécessité, d'assistance alimentaire, d'accès aux services de santé et d'éducation, et de protection des personnes vulnérables.

L'aide de l'UE au développement, quant à elle, finance des projets de plus longue durée afin de répondre aux causes profondes créant instabilité, conflits, et vulnérabilité surtout dans les régions les plus affectées.

Ces interventions vont de la santé, à la gouvernance, à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois, à la sécurité et défense, à l'énergie, à la cohésion sociale et à la résilience des populations.