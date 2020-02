Afrique: Chan 2020 - La RDC débute face au Congo Brazzaville dans le groupe B

Au terme du tirage au sort des équipes pour la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) effectué récemment à Yaoundé au Cameroun, la République démocratique du Congo s'est retrouvé dans le groupe B en compagnie de la République du Congo voisin, de la Libye et du Niger. Et les Léopards locaux joueront leur premier match contre les Diables rouges du Congo Brazzaville.

Les Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) seront face aux Diables rouges A' de la République du Congo, le 5 avril, à Douala pour la première journée du groupe B de la 6e édition du Chan. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 20 h. En deuxième journée, la RDC A' s'opposera, le 9 avril, à la Libye à partir de 17h. Et enfin pour clôturer la phase des groupes, les Léopards joueront le 13 avril contre les Menas du Niger. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour le prochain tour. L'on rappelle que les Léopards ont remporté, en janvier dernier, la première édition du Tournoi internationale de football de la RDC organisé en guise de préparation de la phase finale du sixième Chan. Le tournoi a réuni la RDC organisatrice, le Congo Brazzaville, le Niger et le Burkina Faso.

Et en février dernier, la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a pris l'option de restructurer le staff technique des Léopards A'. Et Pamphile Mihayo Kazembe, entraîneur principal du Tout-Puissant Mazembe, a été promu sélectionneur des Léopards à la place du Christian N'sengi Biembe qui ne dirigera désormais que le staff technique des Léopards A. Et pour sa première sur le banc, Pamphile Mihayo a vu son équipe perdre à Brazzaville contre les Lions indomptables A' du Cameroun par zéro but à un. Deo Bato avait inscrit l'unique but du Cameroun qui est pays organisateur du Chan.

Vainqueur en 2009 et 2016 de cette compétition de la Confédération africaine de football réservée aux sélections nationales composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs, la RDC viendra au Chan 2020 avec l'ambition d'aller le plus loin possible. Pamphile Mihayo comptera sur des joueurs talentueux comme Jackson Muleka, Vinny Bongonga, Glody Likonza, Mukoko Amale, etc.