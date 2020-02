Afrique de l'Est: Financement des PME - L'affacturage comme moyen d'accès

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec la FCI (Factors Chain International), tiendra une conférence de deux jours à Nairobi pour promouvoir l'utilisation de l'affacturage afin d'améliorer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique de l'Est.

La Conférence régionale sur l'affacturage et le financement des créances devrait se tenir les 27 et 28 février et devrait attirer environ 120 cadres supérieurs d'entreprises d'affacturage, de banques et d'institutions financières non bancaires, d'agences gouvernementales, de cabinets de conseil et de prestataires informatiques.

Ils seront rejoints par les régulateurs, les avocats et les assureurs pour le partage des meilleures pratiques dans les régimes réglementaires et juridiques, l'innovation et les services d'assurance-crédit qui peuvent faciliter la croissance de l'affacturage en faveur des PME.

Selon les informations d'Afreximbank et de FCI, l'affacturage peut fournir plus de financement aux PME que les canaux de prêt traditionnels si les connaissances et les capacités sont développées et partagées.

La conférence vise à créer une prise de conscience, à renforcer les capacités et à offrir des opportunités de réseautage dans l'industrie de l'affacturage. Il comprendra des présentations, des tables rondes et des histoires de réussite et permettra aux participants de discuter de l'état actuel et des défis de l'industrie de l'affacturage.

Les discussions porteront également sur les produits et le développement du marché. «La promotion du commerce intra-africain et la facilitation de l'industrialisation et du développement des exportations sont les piliers clés de la stratégie actuelle d'Afreximbank.

Nous pensons que l'affacturage soutiendra leur capacité de mise en œuvre dans le contexte d'opportunités inexploitées. L'affacturage offre une solution pour relever le défi de l'accès au financement des PME africaines.

Afreximbank continuera de jouer un rôle de premier plan en facilitant la croissance de l'affacturage en Afrique, notamment en créant une prise de conscience et en renforçant les capacités requises. »