Algérie: COA - Les membres du Comité exécutif rejettent une démission "verbale" de Berraf

Alger — Les membres du Bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), réunis mardi à Alger, ont rejeté une démission "verbale" de leur président Mustapha Berraf à qui ils ont réitéré leur "total" soutien.

"Après avoir pris connaissance de la décision de démission du Président du COA de son poste, le Comité exécutif a rejeté à l'unanimité cette décision et demande au Président de continuer sa mission, afin de ne point perturber la bonne marche de notre instance nationale olympique et la préparation de nos athlètes aux Jeux olympiques 2020", ont écrit les membres dans un communiqué non signé mais avec l'en-tête du COA.

"Cette préparation s'effectue actuellement en parfaite concertation et harmonie avec les services du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l'objectif de maintenir le soutien aux athlètes et aux fédérations sportives nationales dans leur quête d'une bonne préparation et la qualification du plus grand nombre d'athlètes algériens aux Jeux olympiques de Tokyo", ont-ils ajouté.

Et d'enchaîner: "Berraf était fatigué, on lui a demandé d'aller se reposer et dit que nous rejetions sa démission qu'il n'a à aucun moment notifiée par écrit".

Pour le Comité exécutif, le président du COA, à qui il lui réitère son "soutien total", fait l'"objet d'un harcèlement moral et d'attaques injustes et répétées touchant à sa personne, à sa dignité et à celle de sa famille émanant des mêmes personnes depuis le début du mandat olympique".