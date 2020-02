Sénégal: Débat d'idées - L'aventure ambiguë - L'Institut français immortalise Cheikh Hamidou Kane

L'institut français de Dakar a rendu un vibrant hommage à l'auteur de «l'aventure ambigüe », de Cheikh Hamidou Kane, hier, mardi 25 février 2020. Cette belle rencontre de l'auteur, avec un public, nostalgique, est précédée de deux introductions de l'auteure et l'auditrice, Mariama Samba Baldé et du professeur Abdoulaye Elimane Kane sur la vie et l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane.

L'aventure ambigüe est devenue le seul célèbre livre connu de Cheikh Hamidou Kane. Mais, il n'est pas le seul livre de l'auteur, nous a rappelé l'éminent écrivain. Pour une gratitude envers l'auteur, et la vie qu'il a menée, l'institut français de Dakar a célébré hier, mardi 25 février à travers une cérémonie d'hommage à écrivain du continent africain, Cheikh Hamidouy Kane. Il y'avait la présence de plusieurs élèves des lycées et collèges de Dakar, mais aussi d'éminentes personnalités et des enseignants chercheurs venus de partout pour honorer l'homme.

Dans cet échange, l'auteur du livre «Gardien du temple» a largement revenu sur son fameux livre «aventure ambigüe» qui est toujours d'actualité, mais aussi qui suscite beaucoup de question pour la nouvelle génération.

Agé de 92 ans, Cheikh Hamidou Kane, dans son exégèse devant ses anciens et nouveaux lecteurs a expliqué ce personnage principal du livre «Samba Diallo». De plus, Cheikh Hamidou Kane a longuement disserté sur la question des ethnies soulevées dans l'aventure ambigüe.

Sur ce, il fait savoir aux nouveaux gouvernants d'examiner les cultures, les traditions et d'aider, mais encore davantage de renforcer et à faire triompher les meilleures traditions. En revanche, il conseille de prendre la responsabilité de combattre les traditions néfastes. Cheikh Hamidou Kane, emboitant le pas de Léopold Sedar Senghor, dira qu'il faut un enracinement, pour une bonne ouverture.

Sur ces entrefaites, l'éditrice résume la dimension de l'homme, dans un portrait dédié à Cheikh Hamidou Kane. Elle renseigne que l'homme a été rendu hommage par rapport à sa dimension politique, d'engagement dans son continent et son œuvre littéraire. Tout ce travail de l'homme inspire la jeune génération, mais aussi des artistes plasticiens... a renseigné l'invité de Cheikh Hamidou Kane. Le cousin de Cheikh Hamidou Kane, Abdoulaye Elimane Kane qui a lui aussi longuement revenu sur la dimension incommensurable de l'homme, estime que cette rencontre avec les jeunes élèves est un aspect très important dans la vie de ces jeunes. Les deux livres de Cheikh Hamidou Kane sont un pan de l'histoire du Sénégal.

L'homme inspire tous les jeunes d'aujourd'hui et les pousse à aller plus loin. «L'aventure ambigüe reflète un peu notre histoire» a laissé entendre le professeur Abdoulaye Elimane Kane.