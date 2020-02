Algérie: Le duo japonais de musique traditionnelle "Wagaku Miyabi" anime un concert à Alger

ALGER - "Wagaku Miyabi" (tambour et flûte), un concert de musique traditionnelle japonaise a été animé mardi à Alger par la chanteuse Hara Yoshiko au tambour et kojima Yoko à la flûte japonaise, devant un public nombreux.

Apparues en kimonos noir et rouge, sous les applaudissements de l'assistance, le duo, Hara Yoshiko et Kojima Yoko, est monté sur la scène de la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh el feth, mise au fait de la tradition japonaise avec le décor d'une façade de paravents disposés en ligne brisée ornée d'une soie violacée.

Durant une heure de temps, les deux artistes, souriantes, ont présenté au public une dizaine de pièces qui perpétuent la tradition paysanne japonaise dans différentes situations de vie.

Les pièces, "Tao par Basara Aki et Koizumi Naoré", "Kagari Dengaku par Toki Tatara", "Buchiawaze Taiko, chanson populaire de Chiba", "Kokiri Kobuchi, chanson populaire de Toyama", "Takeda No Komoriuta, chanson populaire de Kyoto", "Retsu par Sato Bunta", "J-Pop Now" et "Fiesta par Kojima Yuko", figurent parmi d'autres, au programme de cette soirée qui a drainé un public assez homogène, d'adeptes à la culture nipponne.

Très dynamiques, semant la joie parmi les spectateurs, le duo japonais, exécutant des mélodies aux gammes pentatoniques étalées sur des rythmes ternaire, a restitué des situations de vies traditionnelles renvoyant aux thèmes de, "image de cuisson de céramique", "fête joyeuse, animée par des pêcheurs", "Chansons populaires de Toyama et Kyoto", "Peuple de Tsugarui nature", "J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-Mika", "Naruto", célèbre bande dessinée et film d'animation au Japon.

Hara Yoshiko et Kojima Yoko ont ensuite réservé à l'assistance la surprise -très appréciée- d'interpréter les pièces, "Fiesta" et "Desert Rose", aux thèmes tirés, de la chanson mythique, "Ya lawled dirou hala" du groupe mytique "El Bahara" de Sadek Djemaoui et du duo Sting-Mami, respectivement.

En présence de membres de la mission diplomatique japonaise accréditée à Alger, les artistes ont interagi avec le public, qui a apprécié le programme proposé et savouré tous ses instants dans la délectation.

Organisé par l'ambassade du Japon, le spectacle "Wagaku Miyabi" (tambour et flûte), a été programmé à Alger pour une représentation unique.