Ile Maurice: Etats-Unis - Godwyn fait honneur au pays

Le post, datant du 24 février, est visible sur la page Facebook the l'ambassade des Etats-Unis à Maurice. «Check out Godwyn's success at the United States Coast Guard Academy», peut-on y lire. Et on y voit un Godwyn posant fièrement dans son uniforme bleu.

On apprend que cet étudiant mauricien, qui a quitté le pays il y a 8 mois, entame sa première année en vue d'obtenir un «undergraduate degree» au sein de l'Académie militaire des garde-côtes américains.

Malgré les entraînements «hardcore», le «bootcamp» et autres, Godwyn Piang Nee, sportif hors-pair, a déclaré : «Je n'ai jamais hésité à me lancer dans cette aventure et je sens bien que c'était prédestiné... »

Les félicitations fusent depuis et les internautes encouragent le jeune homme dans sa voie.