Algérie: 11e Salon international des voyages, des transports et de l'équipement hôtelier à Oran

Oran — La 11éme édition du Salon international des voyages, des transports et de l'équipement hôtelier et de restauration s'est ouvert mercredi au Centre des conventions "Mohammed Benahmed" d'Oran avec la participation de 300 exposants algériens et étrangers.

L'évènement, dont l'ouverture a été présidée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hassane Mermouri, enregistre la participation d'opérateurs du secteur touristique de plusieurs pays, dont la Tunisie, le Maroc, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, les Emirats arabes unies, la France, la Tanzanie, l'Ethiopie, et la République Tchèque, ainsi qu'une forte participation des professionnels algériens.

L'événement économique, organisé jusqu'au 29 février, à l'initiative de l'agence de communication "Astra" à Oran et sous le parrainage du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, est une occasion d'échanger entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers, des expériences dans le domaine du développement d'une industrie touristique et offrir les meilleurs services pour attirer les touristes en prévision de la saison estivale 2020.

La manifestation se caractérise par deux espaces, le premier consacré au "tourisme, voyage et transport" pour présenter les exposants et promouvoir leurs produits auprès de tous les professionnels et du grand public.

Le second est dédié aux exposants "d'équipements, services et équipements hôteliers et restauration", pour permettre aux professionnels de mettre en avant les derniers équipements dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration pour répondre à la demande croissante dans ce domaine, d'autant qu'une centaine de projets sont en phase de réalisation à Oran, selon la même source.

Les ateliers de formation au profit des agences de voyage et de tourisme, les séances de cuisine algérienne, ainsi que les conférences abordant divers sujets, dont "l'investissement en Algérie", "l'art d'accueil en hôtellerie" , "promouvoir la destination algérienne", constituent les nouveautés de cette édition.

Des rencontres "be-to-be" entre les professionnels sont également prévues, en plus des visites guidées dans la wilaya d'Oran et sa banlieue et des exposés sur les équipements de cuisine pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial a inauguré un hôtel dans la commune d'Arzew (est d'Oran), avant de s'enquérir de l'état d'avancement du projet d'un village touristique dans la localité de Cristel, relevant de la commune de Gudyel. Les deux établissements entrent dans le cadre de l'investissement privé.