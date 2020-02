Algérie: Accidents de la route - 5 morts et 36 blessés en 24 heures

Alger — Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation, survenus lors des dernières 24 heures à travers le territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes où deux personnes sont décédées et une autre a été blessée dans deux accidents de la circulation: le premier survenu sur la route nationale RN 92, au niveau de la commune et daira de Mustafa Ben Brahim et le second s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest, au niveau de la commune de Mekadra, daira d'Ain El Berd.

En outre, 19 personnes ont été secourues par les unités de la protection civile dans la wilaya d'Oum El Boughi suite à l'explosion du gaz dans un appartement dans la commune et daira d'Ain El Beida, ajoute la même source.Les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'extinction de quatre incendies urbains et divers au niveau des wilayas d'Alger, Bouira, Chlef et Ain Temouchent.

A Alger, une personne a été secourue par les unités de la Protection civile pour des gênes respiratoires provoquées par l'incendie qui s'est déclaré dans une habitation à la cité Ramdania dans la commune de Douira.A Chlef, deux autres personnes ont été secourues pour des brulures légères suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une station services dans la commune d'El Harchoune.