Tunisie: Activation des comités régionaux de lutte contre les catastrophes naturelles dans le cadre de la prévention du Coronavirus

Un conseil ministériel restreint s'est tenu, mercredi, sous la présidence du chef du gouvernement d'affaires courantes, Youssef Chahed pour examiner l'ensemble des mesures prises dans le cadre de la prévention du Coronavirus.

Chahed a, à cette occasion, souligné la nécessité de consolider les mesures de surveillance et de hisser le degré de vigilance, de contrôle et d'intervention rapide sur tout le territoire. Il a annoncé que les gouverneurs ont été chargés de la mise en œuvre immédiate de ces mesures, d'activer les comités régionaux de lutte contre les catastrophes naturelles et d'organiser les secours dans le cadre de la prévention du virus, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, publié mercredi.Chahed a également appelé à assurer la coordination entre les organismes gouvernementaux concernés pour faire face au virus d'une manière optimale, ajoute la même source.

Pour sa part, la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh a affirmé dans un exposé sur la stratégie de prévention du Coronavirus, que la Tunisie n'a pas enregistré, jusqu'à présent, de cas de contamination par le virus, notant que les services de son département surveillent de près la situation épidémiologique sur le double plan national et international à travers la commission nationale permanente pour le suivi de la propagation du Coronavirus qui regroupe des représentants des ministères concernés, des organisations professionnelles compétentes et le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie.

La ministre a fait savoir à cet effet que la stratégie nationale de surveillance et de prévention du Coronavirus repose sur plusieurs axes, dont notamment le renforcement du contrôle au niveau des passages frontaliers terrestres, maritimes et dans les aéroports, la consolidation de la prévention, de la sensibilisation et des préparatifs au niveau des structures de la santé publique et privées ainsi que le suivi de la situation épidémiologique au niveau mondial en coordination avec les ambassades de la Tunisie à l'étranger.