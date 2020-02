Ile Maurice: Histoire - Ces accidents de train qui ont fait grand bruit

Flash-back à l'époque des trains. Ils ont roulé de 1864 à 1964. Mais le dernier voyage du train de passagers a eu lieu le 31 mars 1956. Tristan Bréville, fondateur du Musée de la photographie revient sur des accidents ferroviaires qui sont restés dans les annales.

Grande-Rivière-Nord-Ouest - 22 février 1894

Il y a 126 ans, un accident survenait au pont de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Dans son roman-quête Le Dernier Train (2005), Tristan Bréville reproduit non seulement des photos parlantes, mais revient sur les circonstances de l'accident. Il se déroule pendant un cyclone. «Les voitures à impériale se décrochent du reste des wagons et tombent dans la rivière.» Dans son livre, Tristan Bréville cite un hebdomadaire bruxellois, l'Omnibus Illustré du 22 avril 1894, qui écrit : «Bien que les vents soufflassent avec une violence inouïe, l'administration du chemin de fer de Port-Louis avait cru devoir faire partir un certain nombre de trains, vu l'affluence des voyageurs. L'un de ces convois composés de neuf voitures, allait s'engager sur le pont de la rivière Saint-Louis (... ) lorsque des rafales énormes se firent sentir (... ) Tout à coup une rafale plus forte que les précédentes, une sorte de tourbillon vint fondre sur le train, qui vacilla quelques secondes, puis fut précipité dans la rivière d'une hauteur de près de vingt mètres. Deux wagons seulement sur neuf restèrent sur le ta- lus, renversés. Un certain nombre de voyageurs avaient pu sauter sur le pont et s'accrocher au parapet pendant les courts instants qu'avaient mis les wagons à culbuter.» Bilan : 14 morts. Résultat : un autre pont plus bas que le précédent fut construit au-dessus de Grande-Rivière.

Gare de Richelieu Collision du 6 octobre 1909

26 mars 1915

Bilan : six morts et de nombreux blessés

6 septembre 1941

Bilan : 95 blessés pour la plupart des soldats mauriciens allant embarquer sur un navire de guerre en rade de Port-Louis.

Dans le monde

Une enquête de Capital.fr publiée en 2017 a pour titre «SNCF : les accablantes statistiques des passages à niveau». Selon l'article, «tous les ans la liste des accidents lors de collision à un passage niveau s'allonge. En moyenne depuis 12 ans, il y a plus d'une centaine de collisions chaque année impliquant un train et un véhicule ou des piétons et faisant au total plus d'une trentaine de victimes. Pour la SNCF, «dans 98 % des cas, l'accident est dû au comportement des usagers».

En novembre 2016, suivant un accident mortel à un passage à niveau, la SNCF a été condamnée à payer 325 000 euros. La victime, une mère de famille de 42 ans, avait trouvé la mort au passage à niveau de La Roche-Maurice, entre Brest et Morlaix, lors d'une collision entre son véhicule et un TER.

En 2015, treize membres d'une famille ont perdu la vie dans un accident survenu à un passage à niveau non-surveillé en Inde. Les pneus de la voiture tout-terrain qu'occupait la famille sont restés bloqués entre les voies et ses occupants n'ont pas pu s'extraire à temps du véhicule. Un train les a percutés et a traîné la voiture sur plus de 100 mètres, la mettant en pièces.

En 2017, aux États-Unis : un train a transpercé le camion au moment où il s'engageait sur le passage à niveau. Les barrières du passage à niveau ne se sont pas abaissées au moment du passage du train, mais 35 secondes après. Le froid pourrait être à l'origine de ce dysfonctionnement. Ni le conducteur du camion, ni les 80 passagers du train n'ont été blessés.