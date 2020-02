Algérie: Installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Inde"

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Inde" a été installé mercredi à Alger sous la présidence du vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Boualem Bousmaha, en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelkader Abdellaoui ainsi que l'ambassadeur de l'Inde à Alger, Satbir Singh et un représentant du ministère des Affaires étrangères.

A cette occasion, le vice-président de l'APN, M. Bousmaha a affirmé que ce groupe d'amitié se voulait un "un espace important pour réaliser davantage de rapprochement et de coopération avec l'Inde, pays ami, et traduire l'intérêt majeur accordé par l'Algérie à la diplomatie parlementaire comme vecteur de la diplomatie officielle", soulignant que "cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet de réforme que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'attèle à concrétiser en vue de l'édification d'une République nouvelle et une Algérie prometteuse, fidèle à ses principes et engagements".

Le vice-président de l'APN a appelé dans ce cadre, les membres du groupe parlementaire à œuvrer sérieusement pour le développement des mécanismes de communication et d'échange bilatéral dans les domaines politique et économique, en sus de l'échange d'informations concernant les expériences législatives et juridiques sur les différentes questions d'intérêt commun.

Pour sa part, le président de la commission des Affaires étrangères de l'APN, Abdelkader Abdellaoui a estimé que parmi les principales missions de ce groupe parlementaire était "la redynamisation de la diplomatie parlementaire complétant la diplomatie des deux pays, et ce par de véritables contributions dans les activités parlementaires", mettant l'accent sur l'importance de la coopération dans le domaine scientifique, notamment les recherches spatiales.

De son côté, l'ambassadeur de l'Inde à Alger a affirmé que l'amitié entre l'Algérie et son pays est "très solide" et marquées par des relations bilatérales séculaires, faisant part de "la disposition" de l'Inde à coopérer avec l'Algérie dans les différents domaines.

Intervenant à cette occasion, le député M'hamed Lekhal Guermat qui présidera ce groupe d'amitié, s'est dit fier d'occuper ce poste de responsabilité, affirmant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour le renforcement de la coopération et de l'échange d'expériences et d'expertises entre les Parlements des deux pays.

M.engagé également à faire de ce groupe "un des canaux les plus importants" de la communication bilatérale pour l'approfondissement du dialogue entre les deux parties, notamment au niveau parlementaire".