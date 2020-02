Soudan: Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères visite le pays

Khartoum — Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Dr Josep Borrell, arrivera samedi prochain au Soudan pour une visite officielle de deux jours, a déclaré Robert van Dan Dool, chef de la Mission de l'UE au Soudan dans déclarations a la presse ce mercredi.

Il a indiqué que le but de la visite est d'assister à la réunion ministérielle de l'IGAD qui se tient à Khartoum, affirmant que la présence de l'UE à la réunion serait un signal de soutien au rôle et aux efforts déployés par les dirigeants de l'IGAD dans la Corne de l'Afrique pour atteindre la paix, la stabilité et le développement.

L'ambassadeur Dan Dool a affirmé le soutien de l'UE à l'organisation régionale africaine concernant le développement.Il a ajouté que le haut représentant de l'UE tiendra, lors de sa visite, des réunions avec un certain nombre de dirigeants au Soudan, y compris le président du Conseil souverain, le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok, et qu'il visitera la ville Al-Fasher, capitale de l'Etat du Nord Darfour où il rencontrera des représentants d'organisations internationales, des personnes déplacées.

Le chef de la mission de l'UE au Soudan a révélé que Dr Borell se rendra à l'Université de Khartoum pour donner une conférence sur « Le rôle attendu de l'UE au Soudan pendant la période de transition » ainsi que pour rencontrer la jeunesse soudanaise qui a dirigé la révolution pacifique soudanaise.