Soudan: Délégation du PNUD visite le Conseil supérieur du Gouvernement local

Khartoum — Une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a rendu visite ce mercredi au Conseil supérieur du Gouvernement local de l'État de Khartoum.

La délégation a rencontré le Secrétaire général Omer Hassan Teraibo et des responsables exécutifs du Conseil dans le but de s'informer sur la tâche, le pouvoir et les juridictions des structures du gouvernement local dans l'État et les localités afin de les consolider.

Le secrétaire général du Conseil a déclaré que la réunion a examiné les phases de formation des structures exécutives aux niveaux étatique et local, les efforts en cours pour modifier la loi sur les collectivités locales et la mise en place d'organes locaux et populaires pour faire face aux objectifs de la révolution conformément aux directives établies par l'État.

Les membres de la délégation du PNUD ont souligné leur disposition à fournir une aide et un soutien pour la mise en place d'un système de gouvernement local fort.