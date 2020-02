Afrique: Préparatifs du Chan Cameroun 2020 - Le congo affronte le Rwanda en amical vendredi à Kigali

Après avoir fait jeu égal à Kintélé face aux Lions Indomptables du Cameroun (1-1), les Diables rouges se rendent à Kigali dès ce mercredi après- midi dans le but de livrer le 28 février un autre match test contre les Amavubi, l'équipe nationale du Rwanda A', qualifiée elle-aussi pour la phase finale.

Le staff technique des Diables rouges multiplie des rencontres amicales avec les équipes qualifiées pour la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) pour permettre au onze national congolais de retrouver la plénitude de ses moyens avant le début de la phase finale. « Ce sont des matches qui vont permettre aux Diables rouges d'acquérir ou gagner un plus en expérience », disait Barthélémy Ngatsono après le match contre le Cameroun. Ce match avait, en effet, montré les forces et les faiblesses de l'équipe dont il a la charge avec une mission précise : atteindre au moins le dernier carré de la compétition.

Jouer le Rwanda constitue un vrai test avant d'aborder les choses sérieuses le 5 avril au stade de Japoma à Douala face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Les Amavubi sont parmi les sélections les plus régulières dans cette compétition. Au Cameroun, les Rwandais participeront à leur quatrième phase finale après 2011, 2016 et 2018. Quart- finalistes chez eux à la maison en 2016, les Amavubi caressent eux aussi l'envie d'aller le plus loin possible. La 6e édition du Chan se disputera du 4 au 25 avril au Cameroun. Le Rwanda est logé dans le groupe C avec le Maroc, le Togo et l'Ouganda. Le Congo est placé dans le groupe B avec la RDC, le Niger et la Libye.

Par rapport à l'équipe qui a affronté le Cameroun, Barthélémy Ngatsono a apporté quelques changements concernant l'effectif qui a affronté le Cameroun, le 20 février à Kintélé. Les joueurs Bercy Langa Lessé, Wilfrid Nkaya (qui avaient débuté comme titulaires) et Grâce Batekouahou ne figurent plus sur la liste des vingt-trois sélectionnés. Le sélectionneur a fait confiance à trois gardiens, sept défenseurs, huit milieux du terrain et cinq attaquants pour effectuer le déplacement. Une chance à saisir pour figurer sur la liste définitive.

La liste des convoqués

Gardiens : Pavhel Ndzila (Etoile du Congo), Giscard Mavoungou (AS Cheminots), Perrauld Ndinga (AS Otoho)

Défenseurs : Dimitri Davy Bissiki Magnokélé (AS Otoho), Varel Joviale Rozan (Etoile du Congo), Cosme Atoni Mavoungou (JST), Prince Mouandza Mapata (Diables noirs), Landry Francis Nsenda Bakima (As Otoho), Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Faria Jobel Ondongo (AS Otoho).

Milieux du terrain : Gautrand Ngouénimba (Etoile du Congo), Darel Nkounkou Maleka (V Club Mokanda), Arddy Santous Mboussa (AS Cheminots), Chandrel Massanga Matondo (Cara), Prince Obongo (Diables noirs), Mignon Etou Mbon (Etoile du Congo), Hardy Samarange Binguila (Diables noirs), Harvy Itali Ossété (Diables noirs)

Attaquants : Yann Mokombo (Etoile du Congo), Racine Louamba (Diables noirs), Rox Oyoh Thoury (Diables noirs), Judea Mouandzibi (Interclub) et Bersyl Obassi Ngatsongo (AS Otoho).