Cote d'Ivoire: Mode/Afrik Fashion Show 14 - Les meilleurs ciseaux se rencontrent à Abidjan

Afrik Fashion Show rassemble, chaque année, les stylistes africains et ceux de la diaspora dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le 14e rendez-vous des créateurs de mode et de style s'annonce encore plus palpitant le 29 février 2020. Pathé'O, invité spécial de chaque édition, chapeautera la pléthore de jeunes créateurs conviés.

Pour cette occasion, il a monté une collection féérique et colorée qu'il dévoilera en exclusivité aux spectateurs d'Afrik Fashion Show 14.

L'extravagance mesurée d'Anderson D. sera de retour lors de cet important défilé de mode en Côte d'Ivoire. Cet évènement enregistrera également la présence de la discrète mais talentueuse Miss Bilé.

Elle foulera pour la première fois le podium de l'ancienne Tendance Party. Sans compter Liliane Estievenart. Elle essaiera d'avoir la sympathie des spectateurs avec ses grandes robes en coton et dentelle, sa collection en jute et cuir issus de sa dernière collection dénommée "Little Me".

Dans la légion étrangère, on note la présence du Sénégalais Lamine Diassé qui fera un numéro spécial à Afrik Fashion Show avec sa collection montée pour l'occasion. Les couleurs ghanéennes seront défendues par la jeune Vida Boatemaa Wiredu avec évidemment sa séduisante marque Wiredu.

Comme on le constate, ce sera une sorte de championnat africain version vestimentaire . Du côté d'Avant-Garde, la maison initiatrice de l'évènement, on s'affaire à mettre les petits plats dans les grands pour réussir le pari d'une belle fête.

« Les évènements de mode ont connu leurs plus beaux jours outre-mer, mais l'Afrique a su se les approprier, imposer ses codes, révolutionner ses couleurs et vêtir des stars et personnalités interplanétaires.

En créant Afrik fashion Show, nous l'avons rêvé comme un précurseur, un leader et un meneur. Notre combat a porté ses fruits. Et notre labeur a produit un nombre incalculable d'évènements de mode en Côte d'Ivoire et ailleurs.

Nos efforts conjugués, associés à ceux des créateurs qui répondent chaque fois à notre invitation, permettront de porter notre cher continent à l'émergence vestimentaire », a confié Isabelle Anoh, directrice d'Avant-Garde.

Dans son schéma d'évènement à caractère social, Afrik Fashion Show 14 s'articulera autour du thème central de "L'insertion socioprofessionnelle de la jeune fille dans le secteur de la créativité ivoirienne".

Il s'agira de réfléchir sur les mécanismes en vue de favoriser les conditions d'un cadre approprié pour la création de plateforme d'accueil, d'écoute, d'orientation et de formations aux métiers de la Mode. En acte final, Avant Garde fera don de machines à coudre à des jeunes filles.