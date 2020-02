Gabon: Des précisions sur la définition, les missions, le rôle et l'environnement de travail d'un Professeur Documentaliste

interview

Quest-ce qu'un Professeur Documentaliste ? C'est l'une des questions qui taraude les esprits des profanes du monde l'éducation. Pour avoir des éléments de réponses satisfaisantes sur cette question et bien d'autres, nous sommes allés à la rencontre d'un Professeur Documentaliste, dans son environnement de travail : le Lycée Mohammed Arissani.

Ce dernier se nomme Léonce Bouyomba Kinga. Il est membre de l'Association des Professeurs Documentalistes du Gabon ( APRODOG ).

Bonjour M . Bouyomba Kinga Léonce ! Vous êtes enseignant Documentaliste. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un Professeur Documentaliste ?

Bonjour. Merci à Gabonews qui m'offre l'opportunité de parler du métier de Professeur Documentaliste. Pour dire, le Professeur Documentaliste est un enseignant du second degré au même titre qu'un enseignant de disciplines traditionnelles (Mathématiques, Français, Philosophie etc.). Il exerce son activité dans le Centre de Documentation et d'Information ( CDI ) dans un établissement scolaire comme vous pouvez le constater ici même au Lycée Mohammed Arissani.

La réponse à la précédente question, nous emmène à vous demander quelles sont les missions qui incombent à ce dernier ?

Pédagogue par excellence, le professeur documentaliste revêt plusieurs missions au sein de l'équipe pédagogique à savoir :

La mission de concevoir et de mettre en œuvre une politique documentaire de l'établissement ;

La mission de contribuer à former les élèves à la maîtrise de l' information ;

La mission de mettre à disposition des ressources et organiser la diffusion de l'information dans l'établissement ;

La mission de faciliter l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. En d'autres termes, le professeur documentaliste a une mission pédagogique et éducative basée sur le rapport d'apprentissage direct élève-enseignant lors des travaux de recherche ou d'encadrement au CDI. Il a la mission du premier responsable du CDI et des ressources documentaires qui s'y trouvent dont le travail de gestion se traduit par l'élaboration d'une politique documentaire. Enfin, le professeur documentaliste a une mission cruciale en tant qu'acteur important de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel se traduisant par des activités variées et/ou multiformes favorisant l'apprentissage à la citoyenneté, l'éducation à la santé pour ne citer que ces exemples.

Qu'en est-il de son rôle ?

Parler du rôle du professeur documentaliste nous interpelle sur la pluridisciplinarité qu'il regorge. Il a donc pour rôle de :

Gérer et d'organiser la structure CDI ;

Enseigner les méthodes de recherche documentaire et la maîtrise de l'information ;

Informer les apprenants et les enseignants sur les nouvelles acquisitions (Nouveautés) du CDI ;

La mise à la disposition des élèves et des enseignants, la documentation relative à l'orientation, à l'information scolaire et professionnelle ;

De médiateur pour ces ressources dans le cadre de l'accueil pédagogique des élèves au CDI et plus largement dans le cadre de la mise en œuvre des différents enseignements et parcours ;

De conseil pour le choix et l'organisation de l'ensemble des accessibles pour les élèves et les enseignants de l'établissement ;

Faciliter l'intégration des ressources numériques dans les pratiques pédagogiques ;

Assurer une veille professionnelle, informationnelle, pédagogique et culturelle pour l'ensemble de la communauté éducative ;

Contribuer à l'acquisition par les élèves des connaissances et des compétences définies dans les contenus de formation.

Comment pouvez-vous définir le champ d'action d'un Professeur Documentaliste dans l'exercice de ses fonctions ?

Le champ d'action du Professeur Documentaliste renvoie ici à son environnement de travail, c'est-à-dire le CDI. Le CDI étant un espace de travail, de recherche, de formation et d'information ouvert à tous les membres de la communauté éducative, c'est le lieu par excellence où le Professeur Documentaliste exerce l'ensemble de ses activités pédagogiques.